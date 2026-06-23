「AMNIBUS」が中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」に出展決定！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開をいたします。新規商品などの先行販売を予定しております。
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漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開をいたします！新規商品などの先行販売を予定しております。
2026年7月10日(金)～2026年7月12日(日)に開催の中国最大級のオフラインイベント「Bilibili World 2026」の「三月兽ブース」にて商品展開が決定いたしました。
今回のイベントでは、新規商品などの先行販売を予定しております。
販売するタイトルは下記の通りです。
・アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～
・ダンガンロンパシリーズ
等
（※五十音順）
ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。
▼「Bilibili World 2026」
開催期間：2026年7月10日(金)～2026年7月12日(日)
開催場所：中国 上海国家会展中心
※ご入場にはBilibili World 2026の入場チケットが必要です。
▼「Bilibili World 2026」公式特設サイト
https://bw.bilibili.com/#/
▼AMNIBUS(アムニバス)について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F
お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。
担当：齋藤 直樹
Mail： pr@armabianca.com
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Web http://armabianca.com/
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