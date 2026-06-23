「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」に北海道の旬の味覚が集結 海の幸を満喫できる「北海道祭り」を6月24日（水）より期間限定で開催

株式会社木曽路

株式会社木曽路（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中川晃成）は、「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」（以下、「木曽路」）にて、2026年6月24日（水）より、北海道産の食材を生かした多彩なメニューを取りそろえた「北海道祭り」を全国の店舗にて期間限定で開催いたします。

全国のしゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路にて2026年6月24日（水）より開催

過去の開催でも人気を博し、毎年多くのお客様が心待ちにされている「北海道祭り」を今年も開催いたします。

「北海道産毛がに姿盛り」をはじめ、帆立、たこなど、北の海が育んだ海の幸を贅沢に取り揃えました。素材本来の旨みを引き立てる木曽路こだわりの調理法で、ご家族やご友人との特別なひとときを華やかに彩ります。

特にご注目いただきたいのが、期間限定で登場する贅沢な「北海御膳」です。今回の御膳では、まろやかなコクが染み渡る木曽路特製の「海鮮味噌バター鍋」を中心に、風味豊かな「かに御飯」や「帆立のコキール」、人気の「北海たこ唐揚げ」など、北海道の美味しい恵みを一膳に凝縮いたしました。

素材本来の旨みを引き立てる丁寧な仕立ては、ご家族・ご友人との特別なランチやディナーを華やかに彩ります。

北海道を旅しているかのような至福のひとときを、お近くの木曽路でぜひご堪能ください。

【北海道祭り 概要】

販売期間：2026年6月24日（水）～8月7日（金）まで

＜商品ラインナップ＞

北海道の恵みを一度に味わうことのできる贅沢な御膳。■北海御膳

【料理内容】帆立のコキール、お造り(3種)、一人鍋(海鮮味噌バター鍋)、蒸物、北海たこ唐揚げ、かに御飯、汁物、香の物、デザート

価格：3,500円（税込3,850円）

※一部店舗ではランチ限定でお取り扱いいたします。

毎年人気の帆立バター焼き。■帆立バター焼き

北海道産の帆立をバターで香ばしく焼き上げた、毎年一番人気を誇る逸品。

価格：1,000円（税込1,100円）～

※店舗によって価格が異なります。

北海道産の毛がにを姿盛でご用意します。■毛がに姿盛り

北海道産の毛がにを姿のまま豪快に盛り付けた一品。

価格：5,800円（税込6,380円）

■北海たこ唐揚げ

北海道産ならではの濃厚な甘みと旨みを、揚げたての香ばしさとともにお楽しみいただく一品。

価格：800円（税込880円）～

※店舗によって価格が異なります。

■北海お造り盛り合せ

北海道産たこ、いか、帆立などの新鮮なお造りの盛リ合せ。

価格：3,300円（税込3,630円）～

※店舗によって価格が異なります。

■北海たこ薄造り

北海を代表する「うに」や「帆立」など6種の寿司の盛リ合せ。

価格：2,300円（税込2,530円）

※店舗によって価格が異なります。

■北海握り寿司盛り合せ

北海を代表する「うに」や「帆立」など6種の寿司の盛リ合せ。

価格：2,300円（税込2,530円）～

※店舗によって価格が異なります。

■ずわい蟹炭火焼き

殻ごと炭火でじっくりと焼き上げ、蟹本来の甘みと旨みを存分に引き出した一品。

価格：2,200円（税込2,420円）～

※店舗によって価格が異なります。

■うに茶碗蒸し

うにの風味を生かしたなめらかな茶碗蒸し。

価格：600円（税込660円）～

※店舗によって価格が異なります。

※素材の入荷状況等により写真と料理内容が異なる場合や、お取り扱いできない場合がございます。

※一部北海道産以外の食材を使用しております。

※一部店舗ではお取り扱い（提供）がない場合や、価格が異なる場合がございます。

詳細はご利用店舗のホームページをご確認いただくか、直接店舗までお問い合わせください。

ご予約はこちら :https://navi.kisoji.co.jp/shop/top

「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」について

全国で126店 (関東59店、中部34店、関西30店、九州3店）を展開しています。全国各地より厳選された上質なお肉を秘伝のごまだれで味わうしゃぶしゃぶや、旬の食材を取り入れた日本料理が主力商品の店舗です。

落ち着いた空間と心温まるおもてなしで、くつろぎのひとときを提供しています。

株式会社木曽路 会社概要

ホームページはこちら :https://shabu-shabu.kisoji.co.jp/

代表者：代表取締役社長 中川晃成

創業：1950年5月20日

設立：1952年9月30日

所在地：愛知県名古屋市昭和区白金三丁目18番13号

資本金：12,648百万円

売上高：545億70百万円（2026年3月期 連結）

事業内容：外食事業の運営、他

ブランド：木曽路（しゃぶしゃぶ・日本料理）/ 大将軍（焼肉）/ くいどん（焼肉）/ とりかく（居酒屋）/大穴（居酒屋）/ 鈴のれん（和食 旬彩処）/ からしげ（からあげ専門店）

店舗状況：国内189店舗 (2026年3月31日現在)

株式会社木曽路ホームぺージ :https://www.kisoji.co.jp/