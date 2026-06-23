【調査レポート】約9割が夏の「持ち物ストレス」を実感※1夏の持ち物事情から見えた、快適なお出かけの新常識！

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、Francfranc 公式オンラインショップを訪れた405名を対象に、夏の持ち物に関する意識調査を実施しました。

猛暑が続く昨今、夏に荷物が増えると答えた人のうち、約9割が「持ち物ストレス」を感じていることが明らかに。外出時に持ち歩くアイテムの傾向や、荷物が増える原因、バッグ選びのこだわりといった夏ならではの持ち物事情の実態が浮かび上がりました。こうした調査結果をもとに、Francfrancでは夏の外出をより快適に楽しむためのおすすめ商品もご紹介します。

※1：アンケートで「夏に荷物が増える」と答えた人（N数：351）を対象としています。

■夏は外出時の持ち物が増加。増加を実感している人のうち9割以上が「持ち物ストレス」を抱えている

夏は荷物が増える：86％※2

※2で増えると回答した人（N数：351）のうち、持ち物の多さにストレスを感じている：91％

「持ち物ストレス」の要因は近年の気温上昇による「暑さ・熱中症対策」？

夏になると、「なんだかバッグが重い…」と感じることはありませんか？

今回の調査では、86％が「夏は荷物が増える」と回答。さらに、「荷物が増える」と回答した人のうち91％が「持ち物の多さにストレスを感じている」と回答しており、荷物の増加が身体的な負担にとどまらず、精神的な負担にまで発展していることが明らかになりました。

また、「夏の外出において重視すること」の調査では、「暑さ・熱中症対策ができること」が1位に。次いで「涼しく快適に過ごせること」が続きました。近年は気温上昇を背景に熱中症や紫外線への対策意識が高まり、ハンディファンや飲料、日傘などの暑さ対策グッズは、快適さを求めるためのアイテムではなく、夏の外出時に欠かせない必需品として定着しつつあります。こうした対策アイテムの携帯が常態化していることが、夏の荷物増加の大きな要因と考えられます。

■夏の外出に「日傘」「ハンディファン」が必需品に定着暑さ対策アイテムの選択基準は「軽量・コンパクト」が最優先

外出時の欠かせないアイテムには1位が「日傘」、2位に「ハンディファン」がランクイン

暑さ対策アイテムで最も重視するのは「軽量・コンパクトであること」

外出時に必須と感じるアイテムとして「日傘」「ハンディファン」が上位にランクインし、夏の外出における定番グッズとして広く定着していることがうかがえました。また、暑さ対策アイテムを選ぶ際の基準として「軽量・コンパクトであること」が最重視されており、9割以上が抱える「持ち物ストレス」を少しでも減らしたいというニーズが、暑さ対策グッズの選び方にも影響していることが読み取れます。近年の気温上昇を背景に熱中症対策への意識が高まり、暑さ対策アイテムの携帯が日常化する中で、軽量・コンパクト志向が高まっていることがうかがえます。

■93％の人が荷物ストレスに対策を実施 一方でバッグはデザインを妥協したくない！

※2で「夏は荷物が多くなる」と答えた人（N数：351）のうち、93％が対策をしていると回答

「小さめ・軽量・コンパクトにできること」は荷物対策として重視

バッグ選びでは「軽さ」に次いで「デザイン」に注目。容量よりもファッション性を重視傾向

夏の「荷物ストレス」が9割以上にのぼる一方、「荷物が増える」と回答した人の93％が何らかの対策を実践していることが判明。その対策として「小さめ・軽量」、「コンパクトにできる」アイテムを選ぶことが重視されており、暑さ対策アイテムの選定基準とも一致しています。

一方、夏のバッグ選びでは「軽さ」が最も重視される一方で、「デザイン性」が2位にランクインしました。容量（4位）よりもデザイン性が重視される結果からは、荷物を減らしたいという実用性だけでなく、おしゃれも妥協したくないという意識がうかがえます。また、本調査で明らかになった「軽量性」と「デザイン性」を兼ね備えたバッグへのニーズに加え、近年はミニバッグがトレンドとなるなど、小さいバッグへの注目も高まっています。こうした結果から、夏でもファッションを楽しみながら荷物をスマートに持ち歩きたいというニーズが高まっていることがうかがえます。

■今回の調査をもとに、「荷物ストレス」を減らして夏をもっと楽しめる“軽量・コンパクト”アイテムをご紹介！「夏のお出かけに欠かせない」アンケート上位の＜日傘／ハンディファン／マイボトル＞をピックアップ

【軽量130g】たった130gで毎日の重さストレスから解放！軽さと使いやすさに特化した晴雨兼用傘

【商品名】遮光軽量ソリッド 折りたたみ傘※3

【種類】ベージュ/ピンク/ブラック

【サイズ・重量】W50×D50×H220mm（ケース収納時）・約130g

【価格】各3,630円

遮光率・UVカット率 100％の生地※4を使用した、重量僅か130gの軽量折りたたみ日傘です。軽量×持ちやすいニュアンスカラーで荷物が多くなりがちな通勤・通学等の日常使いにぴったりです。

【直径約16cmのミニサイズ】お気に入りのミニバッグに入れるならこの日傘がおすすめ！

【商品名】遮光 コンパクト パイピング 折りたたみ傘

【種類】アイボリー/ブラック

【サイズ・重量】W75×D40×H162mm（ケース収納時）・約188g

【価格】各3,500円

遮光率・UVカット率 100％の生地※4を使用した、小さなバッグにもすっぽり入るコンパクトサイズの軽量折りたたみ傘です。

日常使いしやすいシンプルなカラーとミニサイズ設計で、バッグやコーディネートを選ばずに使えます。小さくても最高水準の遮光率・UVカット率でしっかりUV対策ができるのが嬉しいポイント。

晴雨兼用なので、急な雨にもこの1本で安心です。

【軽量120g＆コンパクト】最大10時間稼働＆モバイルバッテリー機能搭載で長時間のお出かけにも◎

スリム＆軽量ボディで持ち運びに特化した1台2役のスリムハンディファン

【商品名】フレ スマートハンディファン

【種類】全6種類

【サイズ・重量】 W75×D26×H150mm・約120g

【価格】2,680円～3,280円

厚さわずか26mmのスリム設計のハンディファンです。手のひらサイズに折りたためるので、小さなバッグでもかさばらずスマートに持ち運べます。重さは約120g。バッグに入れての持ち運びはもちろん、付属のストラップを首から下げても負担になりにくい軽量設計です。

風量は弱～強の5段階＋リズム風で、コンパクトながらしっかり涼しさを実感できます。シリーズ最長となる最大約10時間の連続稼働に加え、モバイルバッテリーとしても使えるため、重たいバッテリーいらずで長時間のお出かけにも大活躍します。

【カラビナで外付け＆スリムボディ】かさばらず持ち運べる冷却機能付きハンディファン

【商品名】フレ アイスプレート ハンディファン

【種類】全6種類

【サイズ・重量】 W54×D47×H169mm・約150g

【価格】2,980円～3,480円

冷却プレート搭載のハンディファンです。冷却プレートには小型冷蔵庫にも使われているペルチェ冷却システムを採用。首や手首にプレートを直接あてることで、効率よく体をクールダウンできるため、夏のお出かけにぴったりです。カラビナ＆ストラップ付きなので、バッグに取り付けたりネックストラップでハンズフリーにしたりと、バッグの中をすっきりキープしながら使いたいときにサッと取り出せます。

荷物を増やしたくない日にも取り入れやすいハンディファンです。

【軽量＆コンパクト】飲み終わったら手のひらサイズにたためる！コンパクトになるシリコンボトル

【商品名】折り畳みシリコンボトル

【種類】ブルー/ピンク

【サイズ・重量】W73×D63×H240mm・約160g

【価格】各1,500円

携帯に便利な折りたためるシリコン製ボトルです。本体は160gと軽量な上、外出先で飲み終わったらくるっと巻いて付属のバンドで固定するだけ。コンパクトにまとまって手のひらサイズになるため、日常使いはもちろん、荷物が増えがちな旅行の帰り道やジムにも重宝します。600mlとたっぷりの容量で、Francfrancらしいポップで目を引くカラーもポイント。食洗機対応でお手入れもかんたんです。飲み物を入れて凍らせることもできるので、暑い季節にも活躍します。

【幅4.5cmのミニサイズ】小さいのに頼れる！ちょこっと水分補給やコーヒータイムに便利なボトル

【商品名】シュシュ ボトル

【種類】キャット/リリア/マルチフラワー/グラデーション

【サイズ・重量】W45×D45×H181mm・約117g

【価格】各1,400円

小さめサイズで持ち運びやすさ抜群のステンレスボトルです。

真空二重構造で飲み物の保温・保冷効果があり、飲みごろを長時間キープしてくれます。ランチ後のコーヒータイムや通勤中のちょっとした水分補給、お薬を飲むときにも便利な180ml。小さめのバッグやすき間にもすっぽり入るスリムなデザインです。

■デザインと軽量重視の今年の夏に、おすすめバッグをご紹介！

【ふわっと持てる50g】フリルデザインと豊富なカラバリで、メインバッグとしても使えるかわいさ

【商品名】くしゅらくエコバッグ

【種類】全6種類

【サイズ・重量】W310×D130×H330mm （持ち手含まず）・約40g

【価格】各1,500円

ふわっと持てる50gの軽量ながら、大容量もうれしいバッグです。

エコバッグながら、おしゃれなフリルデザインとファッションに合わせて選べる豊富なカラーバリエーションで、メインバッグとしてもおすすめ。使わないときはくしゅくしゅっと押し込むだけでコンパクトにまとまり、カラビナ付きでチャームのようにどこにでも取り付けられるので、サブバッグとして持ち歩くときもかさばりません。

【チャームで外付け＆トレンドデザイン】

トレンドを楽しみたい方に！お気に入りのミニバッグに取り付けて必要な時だけ使えるチャームバッグ

【商品名】バッグチャームエコバッグ

【種類】全18種類

【サイズ・重量】W230×H430mm（持ち手含む）・種類により異なる

【価格】1,800～2,200円

アクセサリー感覚で持ち歩けるチャームエコバッグです。

お気に入りのバッグはそのままで、荷物が多くなるこれからの季節にはトレンドのチャームとして取り付けられるエコバッグがおすすめ。

バッグをおしゃれにデコレーションしながら必要なときだけサッと取り出せるので、"お気に入りのデザイン"と"かさばらない"を同時に叶えます。中のエコバッグは撥水仕様で、コンビニのお弁当もすっぽり入るサイズ感です。

【「Francfranc 夏の持ち物実態調査」概要】

■調査期間 : 2026年5月26日（火）～6月5日（金）

■調査方法 : Francfranc 公式オンラインショップ内に設置したアンケートフォームにて実施

■調査対象 : Francfranc 公式オンラインショップ訪問者

■有効回答数 : 405名

※本調査結果をご使用される際は、出典として「Francfranc調べ」の明記をお願いいたします。

※2026年5月時点の税込価格です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

※3：「遮光軽量ソリッド 折りたたみ傘」はセレクト販売商品です。当社企画・開発商品ではございません。

※4：傘の遮光率・UVカット率・UPF値は生地の状態での測定値です。傘本体の性能を示す数値ではございません。