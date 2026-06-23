【新サービス開始】教科書通りの綺麗事では会社は守れない。「実務の正解」を1本3,300円で学べる『プレミアムWEBセミナー』を提供開始

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会（本社：東京都千代田区紀尾井町、代表理事：酒井康博）は、最新の法改正情報とハラスメント対策の実践知を動画で学べる新サービス『プレミアムWEBセミナー』をリリースいたしました。人事労務担当者および経営層向けに、全5テーマを各3,300円（税込）という受講しやすい価格で提供いたします。

SNSでの内部告発や、複雑化するハラスメントトラブルが急増する現代において、「知らなかった」は最大の経営リスクとなります。教科書通りの綺麗事や表面的な知識だけでは、もはや会社を守ることはできません。本セミナーは、国策推進のパワハラ対策資格『雇用クリーンプランナー』を運営する当協会が、現場の最前線で培った「明日からすぐ実務で使える実践知」だけを凝縮した内容となっています。

「令和8年の労働基準法大改正の先行予測」や「同一労働同一賃金ガイドライン改正（罰金制度）」といった最新の法改正対応から、「形骸化しない本物の相談窓口の作り方」「就活セクハラ対応」に至るまで、企業トラブルを未然に防ぐためのリアルな対策を全5本の動画で徹底解説します。

■ 提供中のセミナー動画一覧（各3,300円・税込 / 視聴期間6カ月）

・企業トラブルを未然に防ぐ「本物の相談窓口」の作り方

・これ1本で万全！ハラスメント相談窓口の正しい対応フロー

・40年ぶりの大改正！令和8年「労働基準法」先行予測と実務対応

・就活セクハラ 指針のポイント徹底解説

・同一労働同一賃金ガイドライン改正対応（令和8年10月施行）

▶︎ 各動画の無料ダイジェスト視聴・お申込みはこちら（今後、随時追加予定）

https://koyo-clean.com/premium-web-seminar/

■ 報道関係者・企業向け

本セミナーで取り上げている法改正の背景や、現場で起きている最新の労務トラブルの実態について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時： 随時対応（個別対応のため柔軟に時間調整いたします）

形式： 電話、オンライン（いずれでも可）

対象： メディア・報道関係者様

費用： 無料

申込： 事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます

・会社が形だけの「相談窓口」を設置することで生じる致命的なリスクとは？

・ハラスメント相談を受けた際、担当者が絶対にやってはいけない初期対応とは？

・令和8年の「労働基準法」大改正で、中小企業の労務管理はどう変わるのか？

・令和8年施行の「同一労働同一賃金ガイドライン改正」に伴う罰金リスクとは？

・面接担当者だけでなく経営層も対象となる「就活セクハラ」の正しい予防法とは？

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト：https://koyo-clean.com/