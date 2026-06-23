中村キース・ヘリング美術館プライド月間にあわせた3つの取り組みを展開　「Tokyo Pride 2026」でのHIV啓発Tシャツ制作協力や、館内での特別展示・特設ブースを同時実施

株式会社アルテミス

ニューヨークを拠点に活躍したアーティスト、キース・ヘリング（1958-1990）を紹介する世界唯一の美術館である中村キース・ヘリング美術館（山梨県・小淵沢）は、世界中でLGBTQ＋の権利を啓発するための活動・イベントが行われる6月の「プライド月間（Pride Month）」に合わせて、LGBTQ＋コミュニティへの理解と連帯を深めることを目的とした３つの取り組みを実施いたしました。

１. 「Tokyo Pride 2026」参加

「#UpdateHIV」キャンペーンのためのTシャツ制作協力、ブース出店、パレード参加

２. プライド月間特別展示：アーカイブ資料とTシャツの展示

３. ミュージアムショップでのプライドブース展開

アートを通じて社会課題に向き合い、自由と平等を訴え続けたキース・ヘリングの精神を受け継ぐ当館では、開館時より多様性と包摂性を推進する活動を行っています。誰もが尊重される社会の実現に向けて、今後もアートの力で多様な価値観の共存を支援してまいります。

1．Tokyo Pride 2026

#UpdateHIVキャンペーンのTシャツ制作協力、ブース出店、パレード参加

6月6日（土）、7日（日）に開催された「Tokyo Pride 2026」（代々木公園イベント広場）において、当館は特定非営利活動法人ぷれいす東京と特定非営利活動法人aktaによる「#UpdateHIV」キャンペーンに参加しました。

会場では、ぷれいす東京、akta、MSM ALL JAPAN、ヴィーブヘルスケア株式会社との合同ブースに出店し、キース・ヘリングのグッズを通してHIVに関する正しい知識の普及とLGBTQ＋コミュニティへの連帯を発信しました。

さらに、6月7日（日）のプライドパレードでは、「#UpdateHIV」キャンペーンの隊列に参加。本キャンペーンには、キース・ヘリングの抱き合う二人の人物のイメージをプリントしたTシャツを着用した約200人が参加し、HIVに関する知識を“アップデート”することの大切さを呼びかけました。抱き合う二人の人物のイメージは、1993年のHIV・エイズ啓発キャンペーン「アクト・アゲインスト・エイズ（AAA*）」のピンバッジに用いられていた経緯から、今年の「#UpdateHIV」キャンペーンのシンボルとして採用され、当館はTシャツの制作に全面的に協力しました。

*アクト・アゲインスト・エイズ：岸谷五朗氏と寺脇康文氏を発起人として、株式会社アミューズをはじめとする企業・団体によって展開された、HIV・エイズの啓発キャンペーン。

2．プライド月間特別展示：アーカイブ資料とTシャツの展示

中村キース・ヘリング美術館では毎年、プライド月間や世界エイズデー、ナショナル・カミングアウトデーなど季節ごとに館内の無料スペースで期間限定の資料展示や特別プログラムを実施しています。

今年のプライド月間展示では、1993年に制作された「AAA*」のピンバッジと「Tokyo Pride 2026」のために制作したTシャツを並べて展示しています。キース・ヘリングのアートがLGBTQ＋コミュニティやHIV・エイズ啓発の役割を担ってきたこと、そして今日においてもなお、彼の作品が連帯と予防啓発のシンボルであり続けていること紹介しています。

3．ミュージアムショップにプライド月間特設コーナー設置

館内のミュージアムショップでは、プライド月間に合わせて、レインボーカラーをモチーフにしたオリジナルグッズや、LGBTQ＋コミュニティに関する理解を深める書籍などを集めた特設コーナーを設置しています。また、当館のオンラインショップでも特設ページを設けています。

▶︎特設ページ

https://nakamurakeithharingcollection.com/collections/pride-collection





近年の当館のLGBTQ+促進の取り組み例

・2025年6月25日プレスリリース

「プライド月間にあわせた5つの取り組みを実施」(https://www.nakamura-haring.com/wp_18025851/wp-content/uploads/2025/07/%E3%80%90%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%B8%88%E3%80%910625_%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E6%9C%88%E9%96%93.pdf)

・2025年10月8日プレスリリース

「ナショナル・カミングアウト・デーに、 キース・ヘリングのメッセージを伝える特別展示と関連企画を開催」(https://www.nakamura-haring.com/wp_18025851/wp-content/uploads/2025/10/1008_NCOD2025.pdf)

・2024年2月24日 2024年2月19日 Beyond magazine

「DE&I の“E （Equity）”と“I （Inclusion）”に自分軸を。」(https://beyond-frontend-git-main-connect-beyond.vercel.app/posts/838)

・2024年2月14日「いつも見かけるトイレのマークに違和感を感じる？感じない？」

３名のゲストを招いたオンライン座談会開催(https://www.nakamura-haring.com/blog/8863/)

・2023年5月17日 キース・ヘリング：NYダウンタウン・ルネサンス展関連イベント

プライド月間企画「中村キース・ヘリング美術館 クィア・フィルム上映会」開催(https://www.nakamura-haring.com/blog/6417/)

・2022年5月22日【W大阪】「中村キース・へリング美術館」デコレーションルームが初登場！

プライド月間（Pride Month）に合わせて開催。へリングのアートをイメージしたオリジナルカクテルも。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000011305.html)

中村キース・ヘリング美術館について

2007年4月、当館はニューヨークを拠点に活躍したアーティスト、キース・ヘリングを紹介する世界で唯一の美術館として、八ヶ岳の麓に位置する小淵沢に開館しました。コレクターであり館長を務める中村和男によって蒐集されたおよそ300点の作品のほか、記録写真や映像、生前に制作されたグッズなど700点以上の資料を収蔵。国際的建築家である北川原温により設計された建築は、傾斜した地形に沿って「闇から希望へ」というテーマのもとにキース・ヘリングの作品を体感できる場であり、毎年異なるテーマによるコレクション展や現代を代表するアーティストを迎えての企画展などを開催し国内外から多くの来館者を迎えています。

さらに、当館はコレクションを公開する場としてだけではなく、アートを通して社会に問題提起を行い続けたアーティスト、キース・ヘリングの作品と遺志を引き継いだ活動を行うことを目標に、国際児童絵画コンクールの開催やHIV／エイズや感染症、SDGsやLGBTQ+に関すること、戦争と平和や環境問題についての啓発活動を展示やイベント、YouTubeやインスタグラムを活用したweb上での発信などさまざまな形で行い続けています。



公式サイト：https://www.nakamura-haring.com

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