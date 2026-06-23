モリウムで研究員と一緒に自由研究！五感を通して、おやつを“科学の視点”で体験する食育イベントモリナガスマイルパーク「おやつでサイエンス＜おやつの音＞」7月21日（火）　モリウムにて開催

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO：森 信也）は、笑顔をお届けするプラットフォーム「モリナガスマイルパーク」の取り組みとして、親子向け食育イベント『おやつでサイエンス～おやつの音～』を、当社鶴見サイト内（横浜市鶴見区）にある見学施設「森永エンゼルミュージアム MORIUM（モリウム）」にて、7月21日（火）に開催いたします。

本イベントは抽選による招待制で、6月23日（火）より応募受付を開始いたします。

森永製菓グループでは、おいしく、たのしく、すこやかな毎日をお届けするため、笑顔を応援するさまざまな活動を行っています。その一環として展開する「モリナガスマイルパーク」は、当社商品を通じて大人も子どもも夢中になり、笑顔になれる体験を提供するプラットフォームです。本イベントは、当社研究所とモリウムが連携し、それぞれの強みを掛け合わせることで新たな価値を伝達し、お客様に笑顔をお届けすることを目的とした企画です。

当社では、味覚だけでなく、嗅覚・触覚・視覚・聴覚といった五感や、食べる瞬間の感情にも着目した「感性研究」を行っています。本イベントでは、こうした研究成果を活かし、おやつの「音」に着目した新たな体験をご提供します。会場内では、おやつに関するさまざまな音のオノマトペ（物の音や様子を表す言葉）の展示や、普段は公開していない研究の一部をご紹介します。また、自由研究にも活用いただけるワークシートを配布し、視る・触れる・聴く・味わうといった五感を使いながら、いつもとは少し違ったお菓子の楽しみ方や科学の視点を体験いただけます。

モリウムは、「新しくて懐かしい MORINAGAに出会える」をコンセプトに、お客様に笑顔になっていただける機会の提供に取り組んでいます。本イベントは、そのコンセプトを体現するとともに、研究所の知見を掛け合わせることで、当社の新たな魅力や価値を体感いただける内容となっています。夏休みに親子でご参加いただくことで、新たな発見や学び、そして心に残る思い出づくりの機会をご提供します。

昨年モリウムで開催した際には多くの参加者の皆様からご好評をいただきました。今年は対象年齢を小学校1年生から中学生まで拡大し、より幅広いお子様にお楽しみいただけるようになっています。

【研究員のコメント】

おやつは、お腹を満たすだけでなく、心にも幸せを届ける力があります。箱を開ける前のワクワク感、開けた瞬間の甘い香り、口に入れた時のおいしさや食感、みんなで食べる時の楽しい会話、懐かしい思い出など、おやつはたくさんの感覚と感情を呼び起こします。

私たちは「感性研究」を通じて、こうした感覚や感情を深く理解し、おやつが日常にささやかな幸せをもたらす方法を日々追求しています。そして、皆さまの毎日がもっと楽しく、笑顔であふれるように、おやつを通してお手伝いしたいと考えています。今回のイベントでは、「おやつの音」に焦点を当て、研究の一端をご紹介しながら、おやつの新しい体験をお届けしたいと考えています。

【モリウム館長コメント】

森永エンゼルミュージアム MORIUMは、「新しくて懐かしいMORINAGAに出会える」をコンセプトに、世代を超えて「新しさと懐かしさ」を楽しみ共有できる特別な場としてこれからも進化してまいります。「おやつでサイエンス＜おやつの音＞」のイベントでは、研究員とおやつの新しい体験をお届けします。ご来場をお待ちしております。

【体験内容】 ※体験内容は変更になる可能性があります。

１. この音なーんだ！？

シアターで様々な音を聞いて、何の音か想像します。流れる音は、実際に何かを食べているときの音です。中には、意外な食べものの音もあるかもしれません。

２. おやつの音でキモチが変わる！？

いろいろなおやつの音を聞いて、それぞれで感じた気持ちの変化について考えます。

３. おやつの音の工場見学！

「チョコモナカジャンボ」「マリー」「チョコボール」の製造工程の動画を見て、おやつができるまでの音を感じます。

４. みんなのおやつのオノマトペ

「チョコモナカジャンボ」を食べながら、思い浮かんだオノマトペを書き出します。

同じ食べものでも、人によって感じ方や表現が異なることをお楽しみいただけます。

５. おいしいおやつの(秘)️研究！

学会で発表された「チョコモナカジャンボ」の“音”に関する研究内容を、今回のイベントでも紹介します。

おやつの研究の世界の奥深さを、お楽しみいただけます。当日はその場で直接研究員に質問することも可能です。

６. お土産 自由研究が完成！

帰宅後、森永製菓のお菓子や、記入いただいたワークシートをお持ち帰りいただけます。お菓子を楽しみながら、ご自宅でも研究の続きを体験できます。

■イベント概要

モリナガスマイルパーク「おやつでサイエンス＜おやつの音＞」

【日時】 2026年7月21日（火） １.9:45～11:00 ２.12:15～13:30 ３.14:00～15:15

【場所】 〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目1－1 森永エンゼルミュージアムMORIUM

【募集対象者（抽選制）】 計150名様

１. 小学4～6年生のお子様とその保護者 25組

２. 中学生のお子様とその保護者 25組

３. 小学1～3年生のお子様とその保護者 25組

※保護者1名につき、お子様1名の2名1組で参加いただけます。

【参加費】 無料

【内容】

おやつの音に隠されているおいしさの秘密について、研究員の解説を交えながら体感いただき、夏休みの自由研究にもなるイベントです。森永エンゼルミュージアムMORIUMの展示も見学いただけます。通常ツアーとは異なる内容のツアーです。（工場見学はありません）

■応募概要 ※抽選による完全招待制です。

【申込期間】2026年6月23日（火）13：00～7月5日（日）23：59

※7月8日（水）頃に当選者のみメールにて結果をご連絡いたします。

応募方法はこちらをご覧ください

URL：https://www.morinaga.co.jp/morinagasmilepark/event/7/

■「森永エンゼルミュージアム MORIUM」 施設概要

・ 森永製菓の創業 120 年を超えて続く商品にこめる想い・こだわりの技術・おいしさのひみつを展示や映像を通し体感いただける見学施設。 来場された皆様に「新しくて懐かしい MORINAGA」を体感いただき、世代を超えて楽しさや驚きを提供しています。

・ 「MORIUM」とは、「MORINAGA」の「MORI」とラテン語の「ARIUM」 (～の場所)、そして森永が生み（UMI）出す価値を体感していただきたいという想いを込めています。

・ 森永エンゼルミュージアム MORIUM（モリウム）と鶴見工場の両方をご見学いただけるアテンド付きツアーをお楽しみいただくことができます。

・ 見学予約、詳細のご確認は WEB からお願いいたします。

※一般予約受付開始日：原則、前月月初の営業日に予約開始。

URL https://www.morinaga.co.jp/factory/tsurumi

■モリナガスマイルパークとは: https://www.morinaga.co.jp/morinagasmilepark/

森永製菓は、おいしく、たのしく、すこやかな毎日をお届けするために、笑顔を広げるさまざまな活動を行っています。

「モリナガスマイルパーク」は、森永製菓の商品を通じて、大人も子供も夢中になり笑顔になれる体験をお届けするプラットフォームです。森永製菓が考える「心の健康＝こころく」を大切にした活動を発信しています。

当社グループでは「心の健康」に対して当社事業を通じて貢献できることは何かを考え、目指す状態を「森永６つの心の健康『こころく』」として定めました。

https://www.morinaga.co.jp/company/ir/policy/strategy/kokoroku/