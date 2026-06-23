昭和22年創業・鳥取の老舗パン屋が問い直した「毎日食べる食パン」20年ロングセラー食パンを無添加にして1年、食パンギフト刷新ーお中元商戦に向け、トライアルセット初回送料無料キャンペーン開始

有限会社 寿屋

鳥取県米子市で昭和22年に創業した有限会社壽屋が展開するベーカリーブランド「＠HITOKUCHI（アットヒトクチ）」は2026年3月、約20年のロングセラー食パン「結（MUSUBI）」を無添加化して約1年を機に、食パンギフトラインを3つの価格帯に刷新しました。あわせて、2026年3月に食パン通販トライアルセット「はじまりのひとくち」（1,700円・税込）と全粒粉100%の新シリーズを発売。

さらに2026年6月、お中元シーズンに向けた新たな取り組みとして、より多くの方に気軽に無添加食パンをお試しいただけるよう、「はじまりのひとくち」を初回送料無料にて提供開始しました。

■ 20年、そして「引き算」へ--無添加食パンという選択 ＠HITOKUCHIの看板商品「結（MUSUBI）」は、発売から約20年にわたりリニューアルを重ねてきたロングセラー食パンです。その「結」が約1年前、無添加食パンへと生まれ変わりました。

ブランドが掲げるのは「引き算」の発想。フランスパンがフランス人の日常にあるように、日本人の食卓に毎日寄り添える「白ごはんのような食パン」を追求するなかで、添加物を一切使わず、北海道産小麦をはじめとする厳選素材だけで向き合う製法にたどり着きました。食パン通販でありながら、焼きたての品質を全国にお届けするため、製造・梱包・配送のすべてにこだわっています。

代表・ブーランジェ 乗本勇生は、無添加への転換についてこう語ります。

「子どもが生まれ、自分自身も50歳を超えたとき、毎日口にするものへの向き合い方が変わりました。安心して食べられるものを家族や大切な人に、そしてお客様にも届けたい。それが無添加に踏み切った理由のすべてです」

さらに、今回の食パンギフト刷新についてはこう述べています。

「大切な人に贈りたいというお声を多くいただく中で、開けた瞬間に贈り手と受け取り手の双方が嬉しくなる体験を設計し直しました。地方の小さなパン屋から始まったこの『一口』が、皆様の心と体を健やかに整えるきっかけになれば幸いです」

■ 【メインニュース】食パンギフト刷新--シーンで選ぶ3つの価格帯 「人とかぶらない、ちょうどいい上質さ」を求める食パンギフト需要に応え、贈るシーンや相手に合わせて選びやすい3つの価格帯に再編しました。出産祝い・結婚祝い・内祝い・手土産など、さまざまなギフトシーンに対応した無添加食パンギフトを全国通販でお届けします。

カジュアルギフト（\2,200～）

「週末のご褒美」セット

→ 友人へのお礼ギフトや、自分への小さなご褒美に。食パン通販で気軽に贈れる価格帯。

「週末のご褒美」

スタンダードギフト（\4,000～）

「健やかな日々の贈り物」セット／「結びのひとくち」セット

→ 出産祝いや家族の健康を願う内祝いギフトに。結婚祝いや記念日など、感謝の気持ちを伝える食パンギフトとして。

「健やかな日々の贈り物」「結びのひとくち」

プレミアムギフト（\8,200～）

「祝いの香り」セット

→ 大切な節目や、ビジネスシーンでの高級食パンギフト・贈答品として。お中元・お歳暮にも対応。

「祝いの香り」

■ 【関連情報１.】通販で贈る前に、自分で確かめる--トライアルセット「はじまりのひとくち」

「いきなり食パンギフトとして贈るのは不安」

「まずは自分の食卓で試してみたい」

そんなお客様の声から、2026年3月に誕生した、ブランド初の食パン通販トライアルセットです。

無添加食パン「結（MUSUBI）」と、食パンのおいしさをより引き立てるバターシート2種をセットにし、ご自宅で気軽に＠HITOKUCHIの味を体験していただけます。

さらに2026年6月、お中元シーズンに向けた新たな取り組みとして、より多くの方にお試しいただけるよう、本セットの「初回送料無料」キャンペーンを開始しました。

大切な方へ贈る前の“お試し”としてはもちろん、ご自身への小さなご褒美としてもおすすめです。

項目 内容

商品名 「はじまりのひとくち」TRIAL SET

内容 無添加食パン「結（MUSUBI）」

＋バターシート2種（百花蜜・抹茶）

価格 1,700円（税込）送料無料

条件 初回送料無料・お一人様1回限り・全国配送対応

「はじまりのひとくち」TRIAL SET

■ 【関連情報２.】新商品--からだを整える健康食パン新シリーズ

健康志向・無添加食パンを求める方へ向け、素材の力を活かした2商品を食パン通販ラインに追加しました。

食パン「整（TOTONOERU）」

もち麦＆バーリーマックス配合。食物繊維を意識する方への健康ギフトとしても最適な食パンです。

食パン「整（TOTONOERU）」

食パン「慈（ITSUKUSHIMU）」

くるみ＆オーツ麦配合。豊かな食感と栄養を日常に。健康志向の食パンギフトとして全国通販でお届けします。

食パン「慈（ITSUKUSHIMU）」

■ ブランド・会社概要

「＠HITOKUCHI」について

鳥取県米子市のベーカリー「Boulangerie le Lien（ブーランジュリ・ル・リアン）」が展開する無添加食パン通販ブランド。「日本人のために」をコンセプトに、添加物不使用・北海道産小麦などの厳選素材のみを使用した食パンを製造・販売。食パンギフトの全国通販に対応しており、出産祝い・結婚祝い・内祝い・手土産・お中元・お歳暮など幅広いギフトシーンで利用されています。

乗本 勇生

YUSEI NORIMOTO







INFORMATION

■@HITOKUCHI WEB SITE

https://at-hitokuchi.jp



■お問い合わせ

hitokuchi.yonago@gmail.com



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Instagram：@hitokuchi.yonago



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鳥取県米子市西福原5-6-12 TREE'S 1F