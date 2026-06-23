マウザー、村田製作所のType 2LL Wi‑Fi(R) 6 / Bluetooth(R) / 802.15.4

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、村田製作所(https://www.mouser.jp/manufacturer/murata/)（本社：京都府長岡京市）の超小型 Type 2LL Wi‑Fi(R) 6 / Bluetooth(R) / 802.15.4 モジュールの出荷を開始しました。本製品は小型ながら高性能な無線通信ソリューションであり、さまざまなIoT(https://resources.mouser.com/iot)機器、ハンドヘルド型ワイヤレス機器(https://resources.mouser.com/rf-wireless)、ゲートウェイアプリケーションにおいて、接続性と動作効率の向上を実現するよう設計されています。

マウザーで取り扱う村田製作所のType 2LLモジュール(https://www.mouser.jp/new/murata/murata-type-2ll-module/)は、NXP(R) Semiconductors(https://www.mouser.jp/manufacturer/nxp-semiconductors/)のトライラジオSoC「IW610G(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-iw610-tri-radio-modules/)」をベースとしており、Wi-Fi 6、Bluetooth(R) Low Energy（BLE）5.4、IEEE 802.15.4の各無線機能をコンパクトなパッケージに統合しています。これにより、高度で信頼性の高いワイヤレス通信機能を実現します。Wi-Fi 6サブシステムは、ネットワーク効率の向上、低遅延化、通信範囲の拡大を実現します。一方、Bluetooth LEは高速データ通信と長距離通信をサポートします。また、IEEE 802.15.4にも対応しており、Wi-Fiでは最大114.7Mbps、BLEでは最大2MbpsのPHYデータレートを提供します。インタフェース面では、Wi-FiがSDIO v3.0 DDR50インタフェースに対応しているほか、Bluetooth機能は高速4線式UARTインタフェースおよび音声データ向けPCMインタフェースをサポートしています。

また、8.8 × 7.7 × 1.3mmの非常に小型のシールドパッケージを採用しており、サイズや消費電力に厳しい制約があるアプリケーションへの組み込みを容易にします。さらに、高度な協調共存ハードウェア機構とアルゴリズムにより、Wi-Fi、Bluetooth、802.15.4の各無線方式が互いに干渉することなく効率的に動作するよう最適化されています。これにより、複数の無線通信を同時に利用する環境でも高い性能を発揮します。加えて、IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）モードでは、20MHzチャネルにおいてMCS0～MCS9（最大256QAM）の変調方式をサポートし、高速なデータ通信を実現します。

村田製作所のType 2LL Wi‑Fi(R) 6 / BLUETOOTH(R) / 802.15.4 モジュールの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/murata/murata-type-2ll-module/

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マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

村田製作所について

村田製作所は、セラミック受動電子部品、無線接続モジュール、電力変換技術の設計・製造における世界的なリーディング企業です。1944年に京都で創業して以来、社会の進歩と電子産業の発展に貢献してきました。同社のイノベーションは、携帯電話、家電、自動車用電子機器、エネルギー管理システム、医療機器など、幅広いアプリケーションで活用されています。現在、世界100か所以上にオフィスを構え、「Innovator in Electronics(R)」のスローガンを掲げ、約48,000名の従業員を有しています。将来有望な新技術や世界初のイノベーション、電子機器分野の未来を形作る製品の開発に日々取り組み、お客様がビジョンを実現できるよう全力を尽くしています。



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