TRIAD、「La Fete des Vignerons a YOICHI 2026」に特別協賛

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都港区、代表取締役：倉持正之）は、2026年9月6日（日）に北海道余市町登地区で開催されるワインイベント「La Fete des Vignerons a YOICHI 2026（ラフェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ）」に特別協賛いたします。

「La Fete des Vignerons a YOICHI」とは「La Fete des Vignerons a YOICHI（余市ラフェト）」は、北海道余市町登地区のワイナリーやブドウ農園をめぐりながら、美しい風景とワインを楽しむ一日限定の農園開放祭です。La Fete（ラ・フェト）はフランス語で"お祝い"を意味し、その名のとおり、余市のブドウ畑を舞台に収穫の喜びを分かち合うお祭りとして2015年より開催されています。主催は余市ラフェト実行委員会・一般社団法人余市観光協会、後援は余市町。世界的なワインの産地として知られる余市町ならではの風土を体感できるイベントとして、国内外のワイン愛好家から高い支持を集めています。

協賛について

TRIADのミッションは、「ヒトとマチの未来をカラフルに」することにあります。風景、文化、人の営み、その土地に刻まれた時間の積み重なりが、その地ならではの色をつくります。TRIADは、価値の眠る場所に光を当てるという考えのもと、不動産事業を通じて都市や地域が本来持つ可能性を引き出し、その場所に必要な新たな価値を創出し次世代へつなぐことを本質的な仕事としてきました。



余市町は近年、日本ワインを代表する産地として国内外から注目を集め、ワイン文化を軸とした地域づくりが着実に進んでいます。「余市ラフェト」は単なるワインイベントではなく、余市の土地の魅力や生産者の想い・食・文化、そして地域の未来を体感できる場です。余市が育んできた色に共感し、その価値を未来へつないでいく取り組みの一環として、本イベントへの特別協賛を決定いたしました。





イベント概要

イベント名：La Fete des Vignerons a YOICHI 2026

開催日：2026年9月6日（日）

開催場所：北海道余市町登地区

公式サイト：https://yoichi-lafete.com/

株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://triad.company/vcdc