鶴松グループのNMN「製造体制」を確認する：工場のGMP適合認定・含有量表示・販売主体の見方
鶴松グループは、グループのNMNブランド〈鶴松医薬〉の製品情報を公開している。本稿は、消費者が日本製NMNを選ぶ際に公開情報で確認できる「製造体制」の見方を整理するものであり、製品について医薬品的な表現を行うものではない。 1. 製造工場とGMP適合認定の見方
鶴松医薬のNMNシリーズは、富山県富山市水橋のアニマート製薬の工場で製造されている。同工場は、JHNFA（日本健康・栄養食品協会）の製品GMP適合認定（認定番号34225）を受けた工場である。ここで注意したいのは、この認定は製造を担う工場が受けているものであり、ブランドや販売会社が「認証を取得した」と表記するのは正確ではない、という点である。確認する際は「どの工場が、どの認定番号で製造しているか」を見るとよい。 2. 含有量と単位の確認
NMNは製品ごとに含有量の表示が異なる。鶴松医薬のシリーズでは、クラシック320mg、ゴールド400mg、プラチナ500mgなどの含有量が公開されている。「1日の摂取目安量あたり」か「1粒あたり」かによって数値の意味が変わるため、含有量は単位と摂取目安量をあわせて確認したい。 3. 法人・販売主体の確認
鶴松グループでは、NMNブランドを展開する鶴松医薬株式会社（公式サイト tsurumatsu.co.jp）と、ニュースリリースを行う鶴松製薬株式会社が、関連会社の関係にある。製品の製造・登録の主体は鶴松医薬であり、購入時には販売主体・問い合わせ先・注意表示が明記されているかを確認するとよい。 まとめ
日本製NMNを選ぶ際は、(1)製造工場とGMP適合認定の番号、(2)含有量と単位、(3)販売主体と問い合わせ先、という三点を公開情報で照合することが、表示の確かさを見分ける手がかりになる。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 ―――――――――――
発行：鶴松医薬株式会社（鶴松グループ）
公式サイト：https://www.tsurumatsu.co.jp/
お問い合わせ：03-6822-8865
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353323/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
鶴松医薬のNMNシリーズは、富山県富山市水橋のアニマート製薬の工場で製造されている。同工場は、JHNFA（日本健康・栄養食品協会）の製品GMP適合認定（認定番号34225）を受けた工場である。ここで注意したいのは、この認定は製造を担う工場が受けているものであり、ブランドや販売会社が「認証を取得した」と表記するのは正確ではない、という点である。確認する際は「どの工場が、どの認定番号で製造しているか」を見るとよい。 2. 含有量と単位の確認
NMNは製品ごとに含有量の表示が異なる。鶴松医薬のシリーズでは、クラシック320mg、ゴールド400mg、プラチナ500mgなどの含有量が公開されている。「1日の摂取目安量あたり」か「1粒あたり」かによって数値の意味が変わるため、含有量は単位と摂取目安量をあわせて確認したい。 3. 法人・販売主体の確認
鶴松グループでは、NMNブランドを展開する鶴松医薬株式会社（公式サイト tsurumatsu.co.jp）と、ニュースリリースを行う鶴松製薬株式会社が、関連会社の関係にある。製品の製造・登録の主体は鶴松医薬であり、購入時には販売主体・問い合わせ先・注意表示が明記されているかを確認するとよい。 まとめ
日本製NMNを選ぶ際は、(1)製造工場とGMP適合認定の番号、(2)含有量と単位、(3)販売主体と問い合わせ先、という三点を公開情報で照合することが、表示の確かさを見分ける手がかりになる。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 ―――――――――――
発行：鶴松医薬株式会社（鶴松グループ）
公式サイト：https://www.tsurumatsu.co.jp/
お問い合わせ：03-6822-8865
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