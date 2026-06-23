医療機器組立自動化設備の世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032- 年平均成長率（CAGR）9.7％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、世界の医療機器組立自動化設備市場は2025年に約22.8億米ドル規模であった。
2032年には43.46億米ドルに達すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は9.7%と見込まれる。
2025年時点で上位5社が売上ベースで約50.0%を占め、一定の集中傾向を示している。
医療機器組立自動化設備とは、医療機器および医療用ディスポーザブル製品を高精度、高再現性、かつ規制要求に適合した形で組み立てるための専用自動化システムである。部品供給、位置決め、搬送、接合、溶着、圧入、塗布、画像検査、寸法検査、機能試験、データ記録などの工程を統合し、カテーテル、注射器、診断用消耗品、輸液関連部材、薬剤・デバイス複合製品などの量産に使用する。人手作業への依存を低減し、工程ばらつき、異物混入、人的ミスを抑制するとともに、トレーサビリティ、歩留まり、生産効率、品質安定性を向上させる設備である。医療技術産業において、拡張性のある量産体制、コスト効率の高い製造、品質保証および法規制対応を実現する中核的な製造装置である。
市場規模と今後5年予測：高精度量産需要が牽引
医療機器組立自動化設備市場は、試作・小ロット対応から本格的な量産インフラへと役割が移行している段階にある。医療機器メーカーは、品質安定性、規制対応、作業者依存の低減を同時に求めており、組立工程の自動化は単なる省人化ではなく、製造リスク管理の手段になっている。
LP Informationの最新レポート「世界医療機器組立自動化設備市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/650236/medical-device-assembly-automation-equipment)によると、2025年の世界市場は約22.8億米ドルに達した。2032年には43.46億米ドルに拡大すると予測されている。2026～2032年のCAGRは9.7%であり、短期的な設備更新需要だけでなく、医療技術産業の構造的な生産高度化を反映した成長率である。
成長を支える要因は、低侵襲医療、在宅医療、自己投与デバイス、診断用消耗品の需要拡大である。製品別では全自動設備が2025年売上ベースで約75%を占めており、量産領域では工程統合、検査内蔵、トレーサビリティ確保が選定基準になりつつある。用途別では注射デバイスと診断・ウェアラブルが約61%を占め、需要の中心が高付加価値デバイスへ寄っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353295/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353295/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Information調査チームによると、世界の主要製造業者には、ATS Corporation、Mikron Automation、Harro Höfliger、Stevanato Group、IMA Automation、MMT、Syntegon、BBS Automation、MAIDER Medical、Machine Solutionsなどが含まれる。2025年時点で世界上位5社は売上ベースで約50.0%を占め、完全な分散型市場ではなく、頭部企業群が市場の相当部分を構成する構造であった。
医療機器組立自動化設備は、対象製品、工程仕様、検証要件、顧客の量産フェーズによって設計内容が大きく異なるため、市場構造は極端な寡占には至っていない。上位企業はグローバル案件、全自動ライン、複雑工程で存在感を持つ一方、中堅・専門企業は特定用途、地域対応、カスタム工程で競争余地を残している。
競争構造としては、欧米企業が高精度組立、薬剤デバイス、検査統合で強みを持ち、アジア企業はコスト競争力とローカル顧客対応を背景に存在感を高めている。今後は設備単体の価格に加え、量産立ち上げ、バリデーション支援、稼働後サービスまで含めた総合力が順位変動の要因になりつつある。
2032年には43.46億米ドルに達すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は9.7%と見込まれる。
2025年時点で上位5社が売上ベースで約50.0%を占め、一定の集中傾向を示している。
医療機器組立自動化設備とは、医療機器および医療用ディスポーザブル製品を高精度、高再現性、かつ規制要求に適合した形で組み立てるための専用自動化システムである。部品供給、位置決め、搬送、接合、溶着、圧入、塗布、画像検査、寸法検査、機能試験、データ記録などの工程を統合し、カテーテル、注射器、診断用消耗品、輸液関連部材、薬剤・デバイス複合製品などの量産に使用する。人手作業への依存を低減し、工程ばらつき、異物混入、人的ミスを抑制するとともに、トレーサビリティ、歩留まり、生産効率、品質安定性を向上させる設備である。医療技術産業において、拡張性のある量産体制、コスト効率の高い製造、品質保証および法規制対応を実現する中核的な製造装置である。
市場規模と今後5年予測：高精度量産需要が牽引
医療機器組立自動化設備市場は、試作・小ロット対応から本格的な量産インフラへと役割が移行している段階にある。医療機器メーカーは、品質安定性、規制対応、作業者依存の低減を同時に求めており、組立工程の自動化は単なる省人化ではなく、製造リスク管理の手段になっている。
LP Informationの最新レポート「世界医療機器組立自動化設備市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/650236/medical-device-assembly-automation-equipment)によると、2025年の世界市場は約22.8億米ドルに達した。2032年には43.46億米ドルに拡大すると予測されている。2026～2032年のCAGRは9.7%であり、短期的な設備更新需要だけでなく、医療技術産業の構造的な生産高度化を反映した成長率である。
成長を支える要因は、低侵襲医療、在宅医療、自己投与デバイス、診断用消耗品の需要拡大である。製品別では全自動設備が2025年売上ベースで約75%を占めており、量産領域では工程統合、検査内蔵、トレーサビリティ確保が選定基準になりつつある。用途別では注射デバイスと診断・ウェアラブルが約61%を占め、需要の中心が高付加価値デバイスへ寄っている。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Information調査チームによると、世界の主要製造業者には、ATS Corporation、Mikron Automation、Harro Höfliger、Stevanato Group、IMA Automation、MMT、Syntegon、BBS Automation、MAIDER Medical、Machine Solutionsなどが含まれる。2025年時点で世界上位5社は売上ベースで約50.0%を占め、完全な分散型市場ではなく、頭部企業群が市場の相当部分を構成する構造であった。
医療機器組立自動化設備は、対象製品、工程仕様、検証要件、顧客の量産フェーズによって設計内容が大きく異なるため、市場構造は極端な寡占には至っていない。上位企業はグローバル案件、全自動ライン、複雑工程で存在感を持つ一方、中堅・専門企業は特定用途、地域対応、カスタム工程で競争余地を残している。
競争構造としては、欧米企業が高精度組立、薬剤デバイス、検査統合で強みを持ち、アジア企業はコスト競争力とローカル顧客対応を背景に存在感を高めている。今後は設備単体の価格に加え、量産立ち上げ、バリデーション支援、稼働後サービスまで含めた総合力が順位変動の要因になりつつある。