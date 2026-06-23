ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』コラボ企画！ 世界にひとつだけの「オリジナルフォトフレーム作り体験」
7月31日（金）～9月30日（水）期間限定開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353309/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「クレヨンしんちゃん」コラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊されたお客様を対象に、「オリジナルフォトフレーム作り体験」を7月31日（金）～9月30日（水）までの期間限定で開催いたします。
本企画では、今夏公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とのコラボ企画として、「クレヨンしんちゃん」コラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊されるお客様限定で、キャラクターパーツやビーズなどを自由に組み合わせながら、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームを作っていただく企画を実施いたします。
パーツは、今夏公開の新作映画デザインの限定バージョンをご用意。完成したフォトフレームは当日お持ち帰りいただけるため、夏の思い出として特別な体験をお楽しみください。
■「クレヨンしんちゃん」コラボルーム限定「オリジナルフォトフレーム作り体験」概要
期間：
2026年7月31日（金）～9月30日（水）
対象：
上記期間中に「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊された方
内容：
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とのコラボ企画として、キャラクターパーツやビーズを自由に組み合わせて制作する「フォトフレームづくり体験」を提供いたします。
■ GRAND CHARIOT 北斗七星135°「オラのコクーン」「ヘンダーコクーン」
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
オラのコクーン／4名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
ヘンダーコクーン／2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
※ノベルティと、宿泊特典を含む
オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。
＜宿泊特典＞
・クレヨンしんちゃんお土産3点セット
・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間となっています。また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載となっています。宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353309/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「クレヨンしんちゃん」コラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊されたお客様を対象に、「オリジナルフォトフレーム作り体験」を7月31日（金）～9月30日（水）までの期間限定で開催いたします。
本企画では、今夏公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とのコラボ企画として、「クレヨンしんちゃん」コラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊されるお客様限定で、キャラクターパーツやビーズなどを自由に組み合わせながら、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームを作っていただく企画を実施いたします。
パーツは、今夏公開の新作映画デザインの限定バージョンをご用意。完成したフォトフレームは当日お持ち帰りいただけるため、夏の思い出として特別な体験をお楽しみください。
■「クレヨンしんちゃん」コラボルーム限定「オリジナルフォトフレーム作り体験」概要
期間：
2026年7月31日（金）～9月30日（水）
対象：
上記期間中に「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊された方
内容：
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とのコラボ企画として、キャラクターパーツやビーズを自由に組み合わせて制作する「フォトフレームづくり体験」を提供いたします。
■ GRAND CHARIOT 北斗七星135°「オラのコクーン」「ヘンダーコクーン」
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
オラのコクーン／4名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
ヘンダーコクーン／2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
※ノベルティと、宿泊特典を含む
オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。
＜宿泊特典＞
・クレヨンしんちゃんお土産3点セット
・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間となっています。また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載となっています。宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。