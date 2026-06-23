葬儀場が子どもの居場所に。「ぺんぎんマーケット」が『熊本市東区まちづくりアワード』の最優秀賞を受賞～地域の課題解決につながる多世代交流の場として高評価～
株式会社きずなホールディングスグループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユは、2026年5月25日（月）に熊本県熊本市東区の地域課題解決事業「地域力パワーアップ大作戦 第１回東区まちづくりアワード」において、「グラン・ド・エン賞（最優秀賞）」を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353019/images/bodyimage1】
（写真）27活動から上位5位に入賞した参画メンバーと大西一史熊本市長（中央）
熊本市東区の独自事業である「地域力パワーアップ大作戦」は、地域の困りごとを解決したい地域団体と、地域貢献を考える企業が意見交換をし、課題解決を目指すコミュニティの場です。行政だけでは解決が難しかった課題にも、民間企業が手を差し伸べることで地域に新たなつながりや価値が生まれ、市民が安心して暮らせるまちづくりが進められてきました。
本事業は令和４年度にスタートし、これまでに数多くの協同事例が生まれています。このたび開催された「第1回東区まちづくりアワード」では、事前エントリーのあった27の活動の中から、家族葬のファミーユが運営する葬儀場を会場とした多世代交流イベント「ぺんぎんマーケット」が高く評価され、最優秀賞である「グラン・ド・エン賞」を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353019/images/bodyimage2】
■ きっかけは、子どもたちからの「公園がなくて遊べない」の一言から。
熊本市東区の尾ノ上5町内には公園がなく、地域住民からは、子どもたちが安心して集い、遊べる場所を求める声が以前から寄せられていました。この「公園がなくて遊ぶ場所がない」という一言をきっかけに、地域交流と子どもたちの居場所づくりを目的として始まったのが「ぺんぎんマーケット」です。
当社では、「地域力パワーアップ大作戦」がスタートした2022年と同時期に、熊本市校区社会福祉協議会連絡協議会（会長：主海偉佐雄氏）と「地域社会福祉に係る連携協定」を締結しました。本協定に基づき、当社が運営する熊本市内の「家族葬のファミーユ」ホールを、地域コミュニティ活動の場として活用する取り組みを行っています。
連携協定の詳細はこちら
https://www.famille-kazokusou.com/news/2022/07/14/pr20220714KZNFAM_eve_KMAagreement.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353019/images/bodyimage3】
（写真）大西一史熊本市長(左)と喜びをかみしめる当社の山本（右）
■ 株式会社家族葬のファミーユ熊本支社 企画部部長 山本 竜生からのコメント
コロナ禍の2023年1月に「ぺんぎんマーケット」の第1回を開催し、開始から4年目を迎え、これまでに延べ21回開催してきました。尾ノ上自治会や、熊本県立大学・熊本学園大学の学生ボランティアチームの皆さまが、「世代を超えて一緒に楽しめる場をつくりたい」という想いを胸に企画を重ねてこられた姿に寄り添い、伴走してきた取り組みが、このような形で評価いただけたことを、大変嬉しく、光栄に思います。
この受賞を受け、真っ先に思い浮かんだのは、ぺんぎんマーケットで楽しそうに遊ぶ子どもたちの笑顔です。私たちが積み重ねてきたことが、子どもたちの居場所づくりにつながっていることを実感し、その笑顔こそが、この取り組みの価値を何よりも表しているのだと感じています。
当社では、熊本市内近郊で27か所の家族葬のファミーユホールを運営しています。今後も地域の皆さまに寄り添いながら、葬儀場だからこそできる地域とのつながりを大切にし、市民の皆さまに必要とされる存在でありたいと考えています。
■ 過去に開催した「ぺんぎんマーケット」の様子
家族葬のファミーユ尾ノ上ホールを会場として2か月ごとに開催し、毎回200人以上が参加します。ホール内ではeスポーツ体験やプラモデル教室、外では多数のキッチンカーや採れたての野菜市コーナーなど、熱気にあふれるにぎやかなイベントです。過去には保護猫譲渡会や防災を学ぶイベントも開催しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353019/images/bodyimage4】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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（写真）27活動から上位5位に入賞した参画メンバーと大西一史熊本市長（中央）
熊本市東区の独自事業である「地域力パワーアップ大作戦」は、地域の困りごとを解決したい地域団体と、地域貢献を考える企業が意見交換をし、課題解決を目指すコミュニティの場です。行政だけでは解決が難しかった課題にも、民間企業が手を差し伸べることで地域に新たなつながりや価値が生まれ、市民が安心して暮らせるまちづくりが進められてきました。
本事業は令和４年度にスタートし、これまでに数多くの協同事例が生まれています。このたび開催された「第1回東区まちづくりアワード」では、事前エントリーのあった27の活動の中から、家族葬のファミーユが運営する葬儀場を会場とした多世代交流イベント「ぺんぎんマーケット」が高く評価され、最優秀賞である「グラン・ド・エン賞」を受賞しました。
■ きっかけは、子どもたちからの「公園がなくて遊べない」の一言から。
熊本市東区の尾ノ上5町内には公園がなく、地域住民からは、子どもたちが安心して集い、遊べる場所を求める声が以前から寄せられていました。この「公園がなくて遊ぶ場所がない」という一言をきっかけに、地域交流と子どもたちの居場所づくりを目的として始まったのが「ぺんぎんマーケット」です。
当社では、「地域力パワーアップ大作戦」がスタートした2022年と同時期に、熊本市校区社会福祉協議会連絡協議会（会長：主海偉佐雄氏）と「地域社会福祉に係る連携協定」を締結しました。本協定に基づき、当社が運営する熊本市内の「家族葬のファミーユ」ホールを、地域コミュニティ活動の場として活用する取り組みを行っています。
連携協定の詳細はこちら
https://www.famille-kazokusou.com/news/2022/07/14/pr20220714KZNFAM_eve_KMAagreement.pdf
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（写真）大西一史熊本市長(左)と喜びをかみしめる当社の山本（右）
■ 株式会社家族葬のファミーユ熊本支社 企画部部長 山本 竜生からのコメント
コロナ禍の2023年1月に「ぺんぎんマーケット」の第1回を開催し、開始から4年目を迎え、これまでに延べ21回開催してきました。尾ノ上自治会や、熊本県立大学・熊本学園大学の学生ボランティアチームの皆さまが、「世代を超えて一緒に楽しめる場をつくりたい」という想いを胸に企画を重ねてこられた姿に寄り添い、伴走してきた取り組みが、このような形で評価いただけたことを、大変嬉しく、光栄に思います。
この受賞を受け、真っ先に思い浮かんだのは、ぺんぎんマーケットで楽しそうに遊ぶ子どもたちの笑顔です。私たちが積み重ねてきたことが、子どもたちの居場所づくりにつながっていることを実感し、その笑顔こそが、この取り組みの価値を何よりも表しているのだと感じています。
当社では、熊本市内近郊で27か所の家族葬のファミーユホールを運営しています。今後も地域の皆さまに寄り添いながら、葬儀場だからこそできる地域とのつながりを大切にし、市民の皆さまに必要とされる存在でありたいと考えています。
■ 過去に開催した「ぺんぎんマーケット」の様子
家族葬のファミーユ尾ノ上ホールを会場として2か月ごとに開催し、毎回200人以上が参加します。ホール内ではeスポーツ体験やプラモデル教室、外では多数のキッチンカーや採れたての野菜市コーナーなど、熱気にあふれるにぎやかなイベントです。過去には保護猫譲渡会や防災を学ぶイベントも開催しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353019/images/bodyimage4】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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