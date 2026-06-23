コードレス式直角ドリルの世界市場2026年、グローバル市場規模（2V、18V、36V）・分析レポートを発表
2026年6月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式直角ドリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式直角ドリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
コードレス式直角ドリル市場は、内蔵電池を備え、電源コードなしで使用できる携帯型電動工具を対象とする市場です。狭い場所や手が届きにくい角度での穴あけ、ねじ締め作業に適した工具であり、コンパクトな角度付きヘッドと効率的な電池システムにより、高い作業柔軟性と利便性を実現します。
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世界のコードレス式直角ドリル市場規模は、2024年に13億8700万米ドルと評価され、2031年には18億8000万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.5％です。建設、修理、住宅改修、日曜大工用途におけるコードレス工具需要の増加が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、電池、モーター、電子制御部品、金属部材、樹脂部品、付属品などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、消費者や業務用顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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コードレス式直角ドリルは、通常の電動ドリルでは作業しにくい壁際、配管周辺、家具内部、天井裏、床下、設備の隙間などで有用です。複数のドリル刃や付属品に対応できる製品が多く、木材、金属、樹脂などさまざまな材料や作業内容に合わせて使い分けられます。小型性、回転力、電池持続時間、操作性、耐久性が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、12V、18V、36Vに分類されています。12Vは軽量で取り回しがよく、狭所作業や軽作業、家庭向け用途に適しています。18Vは出力と携帯性のバランスに優れ、建設、設備工事、修理作業など幅広い用途で需要があります。36Vは高出力作業に対応し、硬い材料への穴あけや長時間の業務用途で利用が見込まれます。
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用途別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されています。オンライン販売は、価格比較、製品仕様の確認、利用者評価を参考にしやすく、個人利用者や小規模事業者を中心に拡大しています。オフライン販売は、実機確認、店頭相談、即時購入、業務用顧客への提案販売に強みがあり、専門店や量販店を通じた需要が続いています。
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主要企業としては、DeWALT、Hikoki、Bosch、Makita、TTI、Einhell、Metabo、Harbor Freight、Snap-onなどが挙げられます。これらの企業は、電池技術、回転力、耐久性、製品ラインアップ、付属品の互換性、価格競争力、販売網、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式直角ドリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式直角ドリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
コードレス式直角ドリル市場は、内蔵電池を備え、電源コードなしで使用できる携帯型電動工具を対象とする市場です。狭い場所や手が届きにくい角度での穴あけ、ねじ締め作業に適した工具であり、コンパクトな角度付きヘッドと効率的な電池システムにより、高い作業柔軟性と利便性を実現します。
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世界のコードレス式直角ドリル市場規模は、2024年に13億8700万米ドルと評価され、2031年には18億8000万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.5％です。建設、修理、住宅改修、日曜大工用途におけるコードレス工具需要の増加が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、電池、モーター、電子制御部品、金属部材、樹脂部品、付属品などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、消費者や業務用顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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コードレス式直角ドリルは、通常の電動ドリルでは作業しにくい壁際、配管周辺、家具内部、天井裏、床下、設備の隙間などで有用です。複数のドリル刃や付属品に対応できる製品が多く、木材、金属、樹脂などさまざまな材料や作業内容に合わせて使い分けられます。小型性、回転力、電池持続時間、操作性、耐久性が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、12V、18V、36Vに分類されています。12Vは軽量で取り回しがよく、狭所作業や軽作業、家庭向け用途に適しています。18Vは出力と携帯性のバランスに優れ、建設、設備工事、修理作業など幅広い用途で需要があります。36Vは高出力作業に対応し、硬い材料への穴あけや長時間の業務用途で利用が見込まれます。
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用途別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されています。オンライン販売は、価格比較、製品仕様の確認、利用者評価を参考にしやすく、個人利用者や小規模事業者を中心に拡大しています。オフライン販売は、実機確認、店頭相談、即時購入、業務用顧客への提案販売に強みがあり、専門店や量販店を通じた需要が続いています。
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主要企業としては、DeWALT、Hikoki、Bosch、Makita、TTI、Einhell、Metabo、Harbor Freight、Snap-onなどが挙げられます。これらの企業は、電池技術、回転力、耐久性、製品ラインアップ、付属品の互換性、価格競争力、販売網、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。