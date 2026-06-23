【横浜市立大学】再発乳癌症例に対するCDK4/6阻害剤の適切な導入時期を検証











図1： PFSのカプランマイヤー曲線：一次治療群（青）、二次治療群（緑）、三次治療以降群（赤）











図2： PFS２の定義（Cohort A:一次治療群、Cohort B:二次治療群）











図３： PFS２のカプランマイヤー曲線（一次治療群：青、二次治療群：緑）











図４： PFS2の感度解析のカプランマイヤー曲線（一次治療群：青、二次治療群＋感度解析：緑）



SONIA試験のデータから本試験の二次治療群では約20例程度の症例が化学療法に移行したと考えられるため、



その仮想症例10例、20例、30例を加えて、それらのPFSを5，10，15ヶ月と想定した。