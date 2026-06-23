【予約販売開始】AUTOart製 1/18スケール『トヨタ 2000GT 1967（ホワイト）』をCAMSHOP.JPで予約受付開始

CAMSHOP（運営：株式会社フェイス、本社：石川県白山市）は、AUTOart（オートアート）製『トヨタ 2000GT 1967（ホワイト）』1/18スケールモデルの予約販売を開始いたしました。

日本が世界に誇る名車『トヨタ 2000GT』を精巧に再現

1967年に誕生した『トヨタ 2000GT』は、日本初の本格的グランツーリスモとして世界的に高い評価を受ける伝説的スポーツカーです。 流麗なロングノーズ・ショートデッキの美しいプロポーション、当時としては革新的だった高性能エンジン、そして現在でも色褪せることのないデザインは、日本自動車史における重要な1台として語り継がれています。 本製品は実車を3Dスキャニングして得たデータをもとに、トヨタ 2000GTの美しいボディラインを忠実に再現しております。

**高い再現性**

- 実車3Dスキャンによる正確なボディ形状 - 極限まで追求したパネルラインとチリ合わせ - ヘッドライト、テールランプなど細部のディテールを刷新 - 高精度なインテリア再現 - エンジンルームまで作り込まれた内部構造

モデルカーとしての魅力はもちろん、実車資料としても楽しめるクオリティを実現しています。

フル開閉ギミックを搭載

ドア、ボンネット、リアハッチは開閉可能。 全てのパネルを閉じた状態では、開閉機構が存在することを忘れてしまうほど自然な仕上がりとなっており、コレクターから高い評価を得ています。 カラーは ホワイト、レッド、シルバー、ゴールドの 4色。 日本を代表する名車の魅力を凝縮したハイクオリティモデルを、この機会にぜひお楽しみください。

予約ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n

【**CAMSHOP.JP**】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ショップです。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

**販売店**

会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

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