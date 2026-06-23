PENTAX 計測機器の製造・販売を行うTIアサヒ株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：田中 秀彦)は、最新のトータルステーション「PENTAX R-600シリーズ」の国内販売を2026年6月5日より開始いたしました。









● 製品概要

「PENTAX R-600シリーズ」は、Android 11を搭載した5.5インチ大型画面のトータルステーションで、現場での操作性と測量精度を大幅に向上させる最新モデルです。なお、本製品には2年間の保証が付帯します。





R-6ooシリーズ

見やすい5.5インチの大型画面





●ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000m

工事現場や災害現場等の人が立ち入りにくい時の計測に便利です。ピンポイントの可視光レーザを採用し、対象物の角付近にも対応。ノンプリズムならではの利便性を生かした効率的な測定作業が可能になります。





ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000m





●高速で安定した測定

ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm

プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm









●2軸コンペンセータ搭載 (補正範囲±3')

補正範囲は±3'です。鉛直角の前後・左右方向の傾きによる鉛直誤差および水平角誤差を補正します。温度変化・振動にも強く安定しています。









●測設時に便利なガイドライトを搭載

測設時の移動方向を緑と赤のLEDで知らせます。測設ライン上では緑と赤のLED がほぼ同じ強さで見えます。





ガイドライト搭載





●2個のLi-ion バッテリで連続測距約15時間、測角で約17時間

ホットスワップ対応で、計測中でも電源を落とすことなくバッテリの交換が可能です。





2個のバッテリで連続測距約15時間





●TypeCポートにてデータの受け渡しが可能

APA、SIMA、CSVのデータに対応します。





データ転送





●タッチセンサ方式のトリガーキー

望遠鏡を覗いたまま、素早く測定することができます。





トリガーキー





●レッドマーク

観測方向に赤いレーザ光を照射。位置の確認がしやすくなり、室内や屋外(日陰)での作業時に便利です。





レッドマーク





●多様な現場に対応した充実の応用機能

・ メモリ管理

・ トラバース

・ 単回観測

・ 対回観測

・ 機械高測定計算

・ 角度距離測設

・ 座標逆打

・ 距離杭打

・ 幅杭測定

・ 水準測定

・ 対辺測定

・ 2点交会法

・ 面積計算

・ 内外分点

・ 4点交点計算

・ ST計算





応用機能メニュー画面





●主な特長

・ 最大測定距離：ノンプリズムで1000m、プリズムで最大3500m

・ 測距精度：±(2+2ppm×D)mm(プリズム使用時)

3+2ppm(ノンプリズム使用時)

・ 測角精度：5秒(JIS B 7912-3準拠)

・ 2軸自動補正機能(±3′)

・ 連続測距時間：約15時間(バッテリ2個使用時)

・ 多彩な測定・計算機能(面積計算、座標逆打、トラバースなど)

・ ガイドライト機能(LEDによる誘導)

・ IP65の防塵・防水設計









●標準構成品

・ R-600本体

・ バッテリ(BP07)×2

・ バッテリ用充電器(BC05)一式

・ 1インチプリズムセット(MPU35)

・ 調整工具一式

・ ベルト付き収納ケース

・ レインカバー

・ USBメモリ

・ 取説アクセスカード

・ 安全カード、ステッカー

・ 保証書(2年保証)









【R-600シリーズ価格】

オープン価格









【TIアサヒ株式会社について ～約90年にわたり、測量機を製造～】

1933年に測量機の製造を開始した株式会社富士製作所をルーツに持ち、1976年PENTAXのブランド名を冠しました。そして、2009年にTIアサヒ株式会社を設立いたしました。測量機器及び計測機器の開発、製造並びに販売からアフターサービスまでご提供をしております。主な製品は、トータルステーション、GNSS受信機、UAV・レーザ測量システム、地上型3Dレーザスキャナ(TLS)、各種ソフトウェアです。過酷な条件下でも高精度であり、なおかつ操作は簡単に、をモットーに高い信頼性を誇るペンタックスの測量機は、国内外のお客様から絶大な信頼を得ています。近年では、レーザスキャナやUAV・レーザ測量システムを提供し、建設現場の生産性向上と発展に貢献をしております。









【会社概要】

名称 ：TIアサヒ株式会社

所在地 ：埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4

代表取締役：田中 秀彦









【本件に関するお問い合わせ先】

TIアサヒ株式会社

国内営業グループ

URL： https://www.pentaxsurveying.com/contact/