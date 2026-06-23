1995年の創立以来、時計ベルト業界に携わってきた株式会社シンシアーは、Apple Watch用バンド専門ブランド「KUROCURRANT(クロカラント)」より、最上位ライン「Prestige コレクション」の第2弾として、「Prestige CROCO GRAIN(プレステージ クロコグレイン)」を発売します。





「Prestige CROCO GRAIN」は、クロコ調の型押しを施したカーフレザーにむら染め加工を重ね、深みのある色合いと奥行きのある表情を引き出したApple Watch用バンドです。2026年6月25日より、全国の時計店および公式通販サイトにて販売開始します。





Prestige CROCO GRAIN(プレステージ クロコグレイン)





■「Prestige CROCO GRAIN(プレステージ クロコグレイン)」の販売サイト

公式通販サイトKUROCURRANT(クロカラント)

https://www.kurocurrant.jp/lineup/x4005gl4apo/









■「Prestige コレクション」誕生の背景

Apple Watchが日常に寄り添う装身具として定着するなかで、求められる価値は機能性だけにとどまりません。身につける人の価値観や美意識を映し出すアイテムとして、素材や仕立てにもより高い品質が求められています。

Apple Watch用バンド専門ブランド「KUROCURRANT(クロカラント)」は、そうしたニーズに応えるラインとして、「Prestige コレクション」を展開しています。

「Prestige コレクション」は、厳選した素材、日常使いに寄り添う装着感、細部まで美しく見せる仕立てを追求した、ブランドを象徴する最上位コレクションです。









■奥行きのある表情を楽しむ、クロコ型押しカーフレザー

「Prestige CROCO GRAIN(プレステージ クロコグレイン)」の表材には、上質なカーフレザーを使用しています。クロコ調の型押しによる立体的な表情と、むら染めならではの豊かな陰影が重なり、奥行きのあるカラーを楽しめる一本に仕上げました。

見る角度や光の当たり方によって異なる表情を見せ、Apple Watchの手元に洗練された高級感を添えます。落ち着きのある佇まいの中にも確かな存在感があり、ビジネスシーンから上質なカジュアルまで幅広く合わせやすいモデルです。









■落ち着きの中に個性が光る、洗練されたデザイン

深みのあるカラーリングとクロコ型押しの立体感が、シンプルなApple Watchに上品なアクセントを加えます。派手すぎず、それでいて埋もれない絶妙なバランスで、日常の装いにも自然になじみます。

革らしい表情を楽しみながら、手元に品格と個性を添えたい方におすすめのモデルです。









■実用性を兼ね備えた裏材を使用

裏材には、防水性に優れたラバーを採用しています。汗や水に強く、日常使いはもちろん、汗ばむ季節にも扱いやすい仕様です。

上質なレザーの表情を楽しみながら、実用性にも配慮したApple Watch用バンドに仕上げました。









■スムーズな着脱を叶えるDバックル仕様

ベルトには、毎日の着脱をスムーズに行えるDバックルを標準装備しました。革への負担を抑えながら着脱できるため、ベルトの傷みや型崩れを軽減し、美しい状態を長く保ちやすいのが特長です。

しっかりとしたホールド感と扱いやすさを兼ね備え、デザイン性と実用性の両面から日常の装着を支えます。





Gold Brown(ゴールドブラウン)

Dark Brown(ダークブラウン)

Green(グリーン)

奥行きのある表情を楽しむ、クロコ型押しカーフレザー

防水性に優れた高機能ラバー

毎日の着脱をスムーズに行えるDバックルを標準装備





■KUROCURRANT(クロカラント) ロゴ





クロカラント ロゴ





1995年、東京。

ブランドオーナーであるシンシアーは30年以上にわたり、腕時計ベルトと真摯に向き合い続けています。

これまでに高級時計店をはじめ、1,000店舗以上の時計店を訪ね歩き、お客様や販売員の方々から数えきれない声をいただきました。

「もっと自由に、楽しんで選べるベルトが欲しい」

「海外には個性的なベルトがあるのに、日本では手に入らない」

当時、店頭に並ぶベルトはシンプルな形とベーシックな色ばかりで、選ぶ楽しさが限られていました。





その想いに応えるため、わたしたちはオジナルブランド「CASSIS」を立ち上げました。

世界中から厳選したベルトだけを届け、存在しなければ一から生み出す。





そうして「CASSIS」は、これまでにない多彩なベルトの世界を広げてきました。





その経験と美意識を受け継ぎながら、Apple Watchバンドにも新たな価値と選択肢を届けたい。

そんな想いから誕生したのが、「KUROCURRANT(クロカラント)」です。





30年にわたり腕時計ベルトにこだわってきた私たちだからこそ、お届けできる一本。

Apple Watchを身に着けるすべの人に、確かな安心と、選ぶ楽しさを。









■商品概要

商品名 ： Prestige CROCO GRAIN(プレステージ クロコグレイン)

価格 ： 11,000円(税込)

商品詳細URL： https://www.kurocurrant.jp/lineup/x4005gl4apo/

販売元 ： 株式会社シンシアー









■会社概要

所在地： 〒202-0012 東京都西東京市東町3-11-28 山興ビル

代表 ： 代表取締役社長 山西 興一

設立 ： 2002年5月9日

資本金： 20,000,000円

URL ： https://www.sincere-inc.co.jp/