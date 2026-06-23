報道関係者各位

お知らせ 2026年 6月 23日 株式会社エッチ・ケー・エス

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口 大輔）は、A PIT AUTOBACSが監修するカースポーツ専門店「A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪」の店舗オープンにあわせて、HKSサテライトショップ4号店「HKS GATE OSAKA」を2026年6月24日（水）に開設いたします。

■"見て・触って・相談できる"をコンセプトにしたHKS GATEの新拠点

HKS GATEは、HKS製品を実際に「見て・触って・相談できる」ことをコンセプトに、話題の商品や最新情報を発信するHKSのサテライトショップです。今回オープンする「HKS GATE OSAKA」は、東京都江東区の「HKS GATE TOKYO BAY」、静岡県浜松市の「HKS GATE HAMAMATSU」、福岡県福岡市の「HKS GATE FUKUOKA」に続く4号店となります。

A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY大阪は、大阪エリアにおけるスポーツカスタマイズの拠点として注目されており、「HKS GATE OSAKA」では、GR86/BRZ、シビックタイプR、GRヤリスなどの人気車種に対応したパーツ展示をしております。

■オープニングイベントについて

「HKS GATE OSAKA」は、2026年6月24日（水）より通常営業を開始いたします。

なお、6月27日（土）および28日（日）の2日間にわたり、HKS GATE専売品である「HKS HIPERMAX GATE SPEC」の体感試乗会を開催いたします。

■体感試乗車両（APITデモカー HIPERMAX GATE SPEC装着）

イベント期間中はご来場特典や製品購入特典など、さまざまな企画をご用意しております。HKS製品の魅力を実際に体感いただける貴重な機会となっておりますので、ぜひご来場ください。

■ A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪 の概要

店舗名：A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY大阪 所在地：大阪府箕面市瀬川3丁目1-30 電話番号：072-734-6581 営業時間：平日 11:00～19:00 / 土日祝 10:00～18:00 定休日：月曜日・木曜日 経営母体： 株式会社オートバックスセブン 代表取締役社長：堀井 勇吾

■店舗概要

店舗名：HKS GATE OSAKA 開店日：2026年6月24日（水） 所在地：大阪府箕面市瀬川3丁目1-30 (A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY内) 電話番号：072-734-6581 営業時間：平日 11:00～19:00 / 土日祝 10:00～18:00 定休日：月曜日・木曜日 経営母体：株式会社エッチ・ケー・エス

■店舗運営企業の概要

会社名 ：株式会社エッチ・ケー・エス 所在地 ：静岡県富士宮市上井出2266 代表取締役 ：水口 大輔 上場証券取引所： 東京証券取引所（スタンダード市場 証券コード7219） 事業内容 ：自動車部品（マフラー、電子関連製品、ターボ関連製品、サスペンション関連製品、用品関連製品、IoT関連製品等）の製造および販売

【本件に関するお問い合わせ先】

名 称： 株式会社エッチ・ケー・エス 住 所： 静岡県富士宮市北山7181 ＴＥＬ： 0544-29-1111 W E B : HKSグローバルサイト https://www.hks-global.com HKSオフィシャルサイト https://www.hks-power.co.jp