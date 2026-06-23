全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。6月25日は、「サッカー漫画の金字塔『キャプテン翼』の現在と未来」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？ 「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。 ■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティ、舞台などでも活躍。 近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされた。そのほかにも「名探偵明智小五郎シリーズ」などがある。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２では主演を務める。 映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。 ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。 今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Yo8CgrF0y-8

第59回：サッカー漫画の金字塔『キャプテン翼』の現在と未来

6月25日（木）よる9時～ ゲスト：松木安太郎、前園真聖

今回は、昭和後期に誕生し、世界中の少年サッカーの憧れ『キャプテン翼』に迫る特別企画をお届け！ 案内人はサッカー解説者・松木安太郎さん。作品の舞台である葛飾エリアを訪れ、漫画の主人公「大空翼」が所属していたと同じ、実在するリアル「南葛SC」を取材。風間八宏監督や現役の今野泰幸選手、事業本部長の岡野雅行さんらにJリーグ参入を目指す挑戦と地域とのつながりを語っていただきます。 そして、『キャプテン翼』に心を動かされた選手の1人・元サッカー日本代表の前園真聖さんも登場！さらに『キャプテン翼』の初代編集担当・鈴木晴彦さんにもご出演いただき、作品の誕生秘話や裏側について明かしていただきました。最後にはなんと、原作者・高橋陽一先生のインタビューも！ 『キャプテン翼』を描き続けている高橋陽一先生の信念と、作品への思いを深掘りします。 時代や国を超えて愛され続ける『キャプテン翼』の魅力を紐解く、見どころ満載の1時間。ぜひお楽しみください。 【出演】船越英一郎、阪田マリン、＜ゲスト＞松木安太郎、前園真聖

3．今後の放送予定

7月2日 第60回：【鈴鹿８耐特集】伝説の実況・みし奈昌俊＆レジェンド・千石清一が登場（仮） 7月9日 第54回：山田パンダが巡るフォークソングブーム（アンコール放送）

■BS12 トゥエルビについて■

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