株式会社ヤマネコワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原岳志）は、かわいいネコと一緒に海釣りを楽しむカジュアル釣りアクションゲーム『ラッキーどうぶつフィッシング』を、Google Play（Android）、App Store（iOS）、LINEミニアプリにて配信開始いたしました。基本プレイ無料でお楽しみいただけます。

■ ゲーム概要

『ラッキーどうぶつフィッシング』は、かわいいネコのキャラクターと一緒に海釣りに出かける、タップ操作だけで遊べるカジュアル釣りアクションゲームです。左右スワイプで船を移動し、タップで釣り針を投げるだけの超カンタン操作で、子供から大人まで誰でも手軽に楽しめます。

海にはカラフルな魚たちが泳いでおり、釣り上げた魚は船のデッキに積み込まれます。デッキに魚を溜めてから灯台に届けると「ポートボーナス」が発動し、フィーバーゲージが大きく上昇。フィーバータイム中は魚の出現率2倍・スコア2倍・障害物なしの爽快大漁タイムが訪れます。 ただし、海にはサメやカモメなどの障害物も。サメに当たると釣った魚を奪われ、カモメはデッキの魚を盗んでいきます。スリルと爽快感が同居する、何度も遊びたくなる釣りアクションです。

■ ゲームの特徴

特徴1：タップだけの超カンタン操作

左右スワイプで船を移動、タップで釣り針をキャスト。片手だけで遊べるシンプル操作で、通勤中やちょっとした空き時間にも気軽にプレイできます。

特徴2：フィーバーモードで爽快大漁

魚を灯台に届けたり、特殊アイテムを獲得したりしてフィーバーゲージを溜めると、フィーバータイムが発動。ミラーボールが輝き、どうぶつたちが踊るディスコ演出とともに、魚の出現率2倍・スコア2倍の大漁チャンスが到来します。

特徴3：お魚コレクション要素！

ツノッキー（エンゼルフィッシュ）、ナンヨッポ（ナンヨウハギ）、マグンロッポ（マグロ）、アオクジラ、モモクジラ、ジンベッポ（ジンベエザメ）など、個性豊かな魚たちが30種類以上登場。すべての魚を図鑑にコレクションする楽しみも。

特徴4：ゆるつながりのオンラインマルチプレイ

最大4人でひとつの釣り場を共有するオンラインマルチプレイに対応。iOS・Android・LINEミニアプリのプレイヤーが一緒に遊べるクロスプラットフォーム対応です。他のプレイヤーがフィーバーを発動すると全員がその恩恵を受けられる、ゆるく繋がれる設計です。

■ アプリ情報

タイトル

ジャンル

配信開始日

配信プラットフォーム

料金

対象年齢

対応言語

Google Play

App Store

LINEミニアプリ

公式サイト

開発・運営

ラッキーどうぶつフィッシング

カジュアル釣りアクション

2026年6月23日

Google Play / App Store / LINEミニアプリ

基本プレイ無料（広告あり）

13歳以上

日本語、英語

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamanekogames.fishing

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0/id6773574537

https://miniapp.line.me/2009365969-2lbQPjaz

https://yamaneko.works

株式会社ヤマネコワークス

■ 「ラッキーどうぶつ」シリーズ一覧

本作は、かわいいどうぶつたちが登場する「ラッキーどうぶつ」シリーズの第6弾タイトルです。2026年1月より、毎月1本ペースでタイトルを配信しています。

ラッキーどうぶつサメガメ

ラッキーどうぶつマッチ

ラッキーどうぶつスイーパー

ラッキーどうぶつふわふわ風船

ラッキーどうぶつナワバリ

ラッキーどうぶつフィッシング

爆発パズル

マッチ3パズル

探索パズル

カジュアル飛行ゲーム

五目並べパズル

カジュアル釣りアクション

2026年1月30日

2026年2月18日

2026年3月11日

2026年4月30日

2026年5月28日

2026年6月23日