近畿大学メディカルサポートセンター（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月29日（月）、東大阪キャンパスにて、運動習慣を身につけることをテーマにした健康啓発イベント「今から始める運動習慣～始めた瞬間があなたの1日目 大学生のスポーツ入門～」を開催します。 【本件のポイント】 ●近大医学部・病院の整形外科専門医が、運動習慣の重要性の講演とけが予防の実演指導 ●学生が開催に向けた各所への交渉や当日の運営に主体的に関わる ●医学・保健の正しい基礎知識を学び、学生のヘルスリテラシー向上を図る 【本件の内容】 近畿大学では、学生が自らの健康づくりについて考える機会を提供するため、平成29年（2017年）から毎年、メディカルサポートセンターを中心に「健康キャンパス・プロジェクト」を実施しています。本イベントは、その一環として、メディカルサポートセンターと近大生が運営する「大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト」が連携して企画しました。開催に向けた各所への交渉や当日の運営にも学生が参画し、企画から実施まで主体的に取り組んでいます。 本イベントでは、正しい医学・保健の基礎知識を身につけることでヘルスリテラシーの向上を図り、充実したキャンパスライフの実現につなげるとともに、学生が自身や家族、社会の健康づくりに積極的に関わることを目指しています。令和8年（2026年）4月に東大阪キャンパスで実施した学生健康診断でのアンケートでは、約20,000人の回答者のうち、約55％が「ほぼ運動しない」「月に数回程度」と回答しており、大学生が不足しがちな運動機会を創出し、運動不足解消のきっかけとすることも目的としています。 当日は、近畿大学病院整形外科 非常勤医員 西川彰人による運動・スポーツの効能や重要性に関する医学的見地からの講演のほか、運動を始める際のけが予防のポイントや実演指導も行います。実演指導では、近畿大学体育会トライアスロン部員がモデルとなり、サポートします。さらに、参加者には協力企業である大塚製薬株式会社から熱中症対策に効果的とされる飲料が提供されるほか、学生がその特徴や活用方法について紹介します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月29日（月）14：00～15：00（開場13：45） 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生、教職員（定員200人、参加無料、要事前申込） 申込方法：下記フォームより申込 https://questant.jp/q/2026ACTPJ0629 協力 ：大塚製薬株式会社（参加者に大塚製薬製品を提供予定） お問合せ：近畿大学メディカルサポートセンター TEL（06）4307-3072 【プログラム】 14：00 開会あいさつ 大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト 学生代表 菊池優吾さん 14：05 講演・実演「今日から始める運動習慣～トレーニング0日目ではなく1日目～」 近畿大学病院整形外科 非常勤医員 西川彰人 14：40 近畿大学体育会トライアスロン部の紹介 14：45 「新たな熱中症対策～プレクーリング～」 理工学部社会環境工学科4年 新谷博正さん（大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト） 理工学部応用化学科4年 森百合香さん（大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト） 14：50 質疑応答 14：55 閉会のあいさつ 近畿大学メディカルサポートセンター センター長代理 藤本美香 【大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト】 近畿大学の実学教育の拠点であるアカデミックシアターでは、学生が主体となって教職員、企業、地域住民と協働しながら新たな社会価値を生むことを目指して、毎年学内公募でプロジェクトを募集しています。 「大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト」は、同公募に採択されて活動しており、近畿大学メディカルサポートセンター教職員と学生15人が所属しています。健康や医療に関する大学生の素朴な疑問や、他人には話しにくい悩みなどを解決するため、食や睡眠、皮膚、性の健康など幅広い角度でイベントを企画し、知識の発信を行っています。 【学生代表のコメント】 理工学部電気電子通信工学科3年 菊池優吾さん 大学生のセルフ・ヘルス・アッププロジェクト学生代表 本イベントは、運動不足を自覚している学生が抱える、運動を始める際の不安や疑問を少しでも軽減するために企画しました。近大病院の西川先生には、けが予防や身体の違和感への対処方法など、安心して運動を始めるために必要な内容についてお話しいただきます。私自身も部活動を通して運動習慣の重要性を実感しており、より多くの学生が運動習慣を身につけるきっかけとなればうれしく思います。 【大塚製薬株式会社】 所在地 ：〒101-8535 東京都千代田区神田司町2-9 代表者 ：代表取締役社長 井上眞 設立 ：昭和39年（1964年）8月10日 事業内容 ：医薬品・臨床検査・医療機器・食料品・化粧品等の研究、開発、製造販売、 輸出ならびに輸入 従業員数 ：6,070名（2025年12月31日現在） 資本金 ：200億円 ホームページ：https://www.otsuka.co.jp/ 【関連リンク】 メディカルサポートセンター 准教授 藤本美香（フジモトミカ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1063-fujimoto-mika.html メディカルサポートセンター https://www.kindai.ac.jp/health/ 近畿大学病院 https://www.med.kindai.ac.jp/