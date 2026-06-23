近畿大学情報学部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月28日（日）、近畿大学東大阪キャンパスにて、一般社団法人情報処理学会関西支部（以下、情報処理学会関西支部）と共催で「小中学生のための情報科学教室」を開催します。 【本件のポイント】 ●小中学生にプログラミング体験を通じてものづくりや情報科学の面白さを伝える ●近畿大学情報学部の社会貢献活動の一つとして、情報処理学会関西支部と共催 ●近畿大学教員や学生のサポートのもと、子どもたちが大学の学習環境に親しむ機会を提供 【本件の内容】 近畿大学情報学部は、情報処理学会関西支部との共催で、情報科学の面白さを体験することを目的とした「小中学生のための情報科学教室」を開催します。本教室では小学校3～6年生及び中学生を対象に、液晶画面がついた手のひらサイズの小型デバイス「M5Stack」を用いたワークショップを実施します。参加者は、センサーの操作や簡単なプログラミングを体験しながら直感的にアイデアを形にすることができます。初めてプログラミングに触れる方でも楽しめる内容で、情報科学の仕組みやプログラムが動作する原理に実際に触れながら理解を深めることができます。 この取り組みは、近畿大学情報学部の社会貢献活動の一環として実施するもので、情報学部講師の吉原和明が講師を務め、大学院総合理工学研究科および情報学研究科の学生がチューターとして参加し、子どもたちの体験をサポートします。子どもたちが情報科学への興味・関心を高めるとともに、大学の学習環境に親しみながら学べる機会を提供します。 【開催概要】 イベント名：情報処理学会関西支部 2026年度セミナー「小中学生のための情報科学教室」 日時 ：令和8年（2026年）6月28日（日）13：00～16：00（受付開始12：30） 場所 ：近畿大学 東大阪キャンパス 情報学部棟（E館） （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：小学校3～6年生、中学生（定員18人、参加無料）※定員に達したため、受付終了 講師 ：近畿大学情報学部 講師 吉原和明 主催 ：情報処理学会関西支部 共催 ：近畿大学情報学部 お問合せ ：情報処理学会関西支部 E-mail：jimu@kansai.ipsj.or.jp 【プログラム】 13：00～14：00 挨拶、全体説明、実習 14：00～14：20 休憩 14：20～16：00 創作・成果物の発表、主催者挨拶、アンケート 【関連リンク】 情報学部 情報学科 講師 吉原和明（ヨシハラカズアキ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2766-yoshihara-kazuaki.html 情報学部 https://www.kindai.ac.jp/informatics/