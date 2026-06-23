中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金 支援事業者登録のお知らせ













住友電工情報システム株式会社は、「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金」におけるIT導入支援事業者として登録されました。

















「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金」は、中小企業・小規模事業者などの労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXなどに向けた ITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入を支援する補助金です。当社はクラウド型文書管理システム「楽々Document Plus Cloud」、クラウド型ワークフローサービス「楽々WorkflowII Cloud」、及びノーコード型エクセル業務効率化支援ツール「楽々Webデータベース」を提供しております。これらの製品を新規導入される中小企業・小規模事業者様は、「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金」を申請し、採択されることで導入費用の一部補助を受けられ、従来より安価に導入いただけます。当社はIT導入支援事業者として、IT化・DX化を力強く後押しします。ぜひお気軽にご相談ください。【対象製品】・「楽々Document Plus Cloud」100ユーザ・ライセンス・「楽々WorkflowII Cloud」・「楽々Webデータベース」スタンダードプラン【中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金ホームページ】【IT導入支援事業者情報】https://it-shien.smrj.go.jp/search/businessdetail/?business_numbering=ITP07-0001545【ITツール・IT導入支援事業者検索 当社製品一覧】https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0001545当社は今後も、卓越したITソリューションをお客様に提供し、社会へ貢献してまいります。以 上【補足資料】■楽々Document Plus Cloud楽々Document Plus Cloudは、契約書管理や電帳法対応、図面やISO文書管理等さまざまな用途で活用できるクラウド型(SaaS)の文書管理システムです。ドキュメントにおける業務フロー(文書作成〜承認〜保管・活用〜廃棄)をクラウド上で一貫して行えます。強固なセキュリティ機能で、大切な情報を安全に守ります。生成AIとの連携により、AI-Chatで必要な情報を瞬時に取得できるほか、ファイルの要約や翻訳も簡単に行えます。さらにAI-OCRにより、データ入力の手間を最小限にして文書を登録でき、手書き文書のOCR検索も可能です。これにより登録作業や探す時間・手間を削減し、従業員の生産性向上につながります。https://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=NEWS_260623_D■楽々WorkflowII Cloud楽々WorkflowII Cloudは、初期投資やインストール・メンテナンス作業が不要で、月額利用料のみですぐに利用できるクラウドサービスです。稟議書や旅費精算・経費精算など申請・承認業務の業務効率化や、意思決定のスピードアップを実現する業務改革ツールとして、中小企業から大企業まで多数のお客様にご利用いただいています。契約プランにおいては、通常のユーザ課金に加え、環境契約サービスも選択可能です。「会社全体で大規模に利用したいが、サーバ運用やソフトウェア管理は外部に任せたい」、「単純なユーザ課金では高くなる」といった課題をお持ちのお客様向けに提供しています。https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=NEWS_260623_D■楽々Webデータベース楽々Webデータベースは、ExcelファイルをWebアプリ化することで、従来行っていたExcelファイルの配布・収集・集計作業を大幅に軽減します。また、最新情報をリアルタイムに共有できるため、業務のスピードアップや品質向上などの業務効率化を実現します。楽々Webデータベースは働き方改革を推進するツールとして、2018年10月よりクラウド版を、また2019年10月からはオンプレミス版をそれぞれ提供開始し、多くのお客様にご活用いただいております。https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/?argument=EkZKmXCQ&dmai=NEWS_260623_D■登録商標について