2026年7月2日 南青山アドバイザリーグループ株式会社 代表取締役 仙石 実が「BtoB Growth EXPO for HR」に登壇

南青山アドバイザリーグループ株式会社

南青山アドバイザリーグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仙石 実）は、2026年7月29日（水）にベルサール渋谷ファーストで開催される「BtoB Growth EXPO for HR」（主催：株式会社Growth DX）に、代表取締役の仙石 実が登壇することをお知らせします。

本セッションでは、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の岸 博幸氏とともに、「【世界の最先端HR】AI×称賛データで実現する、次世代のエンゲージメント経営」をテーマに講演を行います。

■ 登壇の背景

世界のHR領域では、従業員同士が互いの貢献を称え合う「レコグニション（称賛）」をデータとして蓄積し、AIで分析する取り組みが広がりつつあります。年に数回のサーベイだけでは捉えにくい、日々のエンゲージメントの変化や、目立ちにくい貢献を可視化しようとする流れです。

当社は、企業が大切にしたい行動をポイントとして可視化するサービス「エンゲージメントストック」を提供しており、健康経営や称賛文化の醸成など、企業ごとの目的に応じた制度設計を支援してきました。

本セッションでは、こうした海外の潮流と国内の実践事例を踏まえ、AIと称賛データを組み合わせたエンゲージメント経営の考え方と、その具体的な進め方をお伝えします。

■ 登壇セッション概要

セッション名：【世界の最先端HR】AI×称賛データで実現する、次世代のエンゲージメント経営

日時：2026年7月29日（水）15:00～

登壇者

岸 博幸（慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授）

仙石 実（南青山アドバイザリーグループ株式会社 代表取締役）

セッション内容

レコグニション（称賛）のデータ化とAI分析という世界のHR潮流を概観し、日々の行動データから、従来のサーベイでは見えにくかったエンゲージメントの状態や貢献を可視化するアプローチを解説します。あわせて、心理的安全性を高めながら従業員の自発的な成長を後押しする実践の方法として、「エンゲージメントストック」の活用事例をご紹介します。

■ 開催概要

イベント名：BtoB Growth EXPO for HR

日時：2026年7月29日（水）15:00～

会場：ベルサール渋谷ファースト 2F

主催：株式会社Growth DX

参加費：無料

お申し込み：https://growth-dx.com/expo/btob-growth-expo-for-hr-260729/ ※2026年7月28日（火）18:00 申し込み締切

人事責任者の方をはじめ、採用・組織開発・エンゲージメント向上に取り組む皆様のご参加をお待ちしております。

■ 登壇者コメント

南青山アドバイザリーグループ株式会社 代表取締役 仙石 実

「エンゲージメントの向上は、特別な施策ではなく、日々の行動を丁寧に積み重ねる仕組みづくりから始まると考えています。本セッションでは、岸博幸先生とともに、世界のHRの潮流と国内企業での実践を行き来しながら、明日から使える具体的なヒントをお届けできれば幸いです。」

■ エンゲージメントストックについて

「エンゲージメントストック」は、企業が促進したい行動をポイント項目として設計し、従業員一人ひとりの行動実績を可視化・還元できるサービスです。健康経営、理念浸透、称賛、学習、安全活動など、企業ごとの目的に応じた制度設計に活用いただけます。

■ 南青山アドバイザリーグループについて

当社は、レコグニション基盤の構築からAI導入、報酬制度（エンゲージメントストック/ファントムストック）の設計まで、ワンストップで伴走支援を行います 。日本のHRプロフェッショナルがAI時代にふさわしい戦略的示唆を得られるよう、最新テクノロジーと専門的知見を融合させたサービスを提供してまいります。

会社名：南青山アドバイザリーグループ株式会社／南青山税理士法人

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30F

代表者：仙石 実

設立：2013年3月

事業内容：会計税務支援／IPO・M&A支援／報酬制度設計／事業承継コンサルティング

公式サイト：https://minami-aoyama.jp(https://minami-aoyama.jp)

製品情報：

ストックオプションクラウド：https://www.stockoption.cloud/(https://www.stockoption.cloud/)

エンゲージメントストック：https://engagement.stockoption.cloud/(https://engagement.stockoption.cloud/)

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南青山アドバイザリーグループ 案内事項

当社では、今回ご紹介した仕組みに加え、IPOやM&Aについても専門的なコンサルティングを提供しております。ぜひご相談ください。