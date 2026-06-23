建築CGパースの人物添景を、数分で。専用AI「Hitokata | ヒトカタ」ベータ版2.0公開

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建築CGパースに特化した人物添景AIサービス「Hitokata |ヒトカタ」は、ベータ版2.0を公開します。建築・インテリアCG制作で長年課題となってきた人物素材の選定・合成作業を大幅に効率化します。人種・服装・年齢などの属性指定、アルファチャンネル付き素材のダウンロード、

ブラー表現、透過度調整に対応し、既存のCG制作ワークフローへシームレスに組み込める設計です。

ベータ版2.0は無料でお試しいただけます。

【サービスサイト】

https://hitokata.ai

【キャッチコピー】

伝わる建築には、「ヒト」がいる。

「Hitokata |ヒトカタ」 の特徴

01 シルエットと実人物を同時に使える

抽象的に見せたいコンペ資料にはシルエット、リアリティを高めたいCG時は実人物など、

用途に応じて表現を使い分けることができます。

02 シーンに合わせた人物条件の選択が可能

元画像生成画像 実人物生成画像 白シルエット 不透明度80％

人種・服装・年齢・人数などを自由に指定し、

空間用途やコンセプトに最適な人物表現を生成できます。

03 空間に合わせて、人の存在感や動きを調整できる

元画像生成画像 実人物

人物の透明度調整やブラー表現に対応。

建築を邪魔しない演出から、活動感のある空間表現まで、

プレゼン用途や空間コンセプトに応じて柔軟に調整できます。

ベータ2.0の新機能のブラー表現では、人の動きや時間の流れを自然に演出し、

静止したCGでは伝わりにくい空間の利用シーンや活動感を表現できます。

04 人物のみをアルファ付きでダウンロード可能

生成画像生成画像

背景なしの人物だけを透過データで出力できるため、

Photoshopなどの既存の制作フローにそのまま組み込めます。

生成設定項目

生成画像アルファ付き画像

シルエット、ブラー、人種・性別・年齢・服装・人数を指定して、条件に合った人物をAIで生成します。「アジア系・30代・ビジネス・カジュアル」など細かな指定が可能です。

「Hitokata |ヒトカタ」が建築CG制作にもたらす価値

ベータ版2.0について

詳細設定画面

正式リリースに先立ち、設計事務所・CGプロダクション・デザイナー向けに無料で先行公開します。

WEBサイト：https://hitokata.ai

登録方法： Webサイトよりメールアドレスを登録し利用

料金： ベータ期間中は無料

正式リリース予定： 2026年8月予定

開発チーム コメント

建築CGにおける人物表現は、単なる添景ではなく、空間の価値や使われ方を伝える重要な要素です。

一方で、人物素材の選定や切り抜き、配置には多くの時間がかかり、設計者やCGクリエイターの負担となっていました。「Hitokata |ヒトカタ」は、そうした作業を効率化しながら、建築表現の質を高めることを目指して開発しています。今回のベータ版2.0では、シルエット・実人物・ブラー表現など、建築CG制作に特化した機能を拡充しました。

今後も、建築表現における人物添景の新しいスタンダードを目指し、設計者やCGクリエイターが本来の創造性を最大限発揮できる環境づくりを支援してまいります。