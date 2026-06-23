株式会社大央、企業ブランドCM「心に寄り添うお部屋探し」を公開

株式会社大央

株式会社大央（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：松岡恭子）は、このたび一般社団法人ちょこモが制作する映画『歌って！』の制作チームと協業し、企業ブランドCM「心に寄り添うお部屋探し」を公開いたしました。

本CMは、大央賃貸営業部が大切にしている「人と地域を結ぶ架け橋」という理念を映像化したもので、住まい探しのその先にある「暮らし」に寄り添う姿勢を表現しています。

不動産は、建物ではなく暮らしを支える仕事

不動産会社の仕事は、物件を紹介することだけではありません。

大央賃貸営業部が大切にしているのは、単に物件を紹介することではなく、人と地域を結ぶ架け橋であり続けることです。

新しい街での生活に期待を抱く人。

進学や就職、転勤を機に新たな一歩を踏み出す人。

家族との新しい暮らしを始める人。

住まい探しの背景には、一人ひとり異なる人生の物語があります。

大央は半世紀を超えて福岡都市圏の不動産価値向上とまちづくりに携わってきました。その中で大切にしてきたのは、「物件」ではなく「暮らし」に寄り添う姿勢です。

今回のCMでは、そうした大央の企業姿勢を映像という形で表現しました。

CM概要

タイトル：株式会社大央 WEB CM「心に寄り添うお部屋探し」編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BhoVmZVvXWI ]

〈出演者〉

外埼詩織

坂本愛玲菜

前原花見

木本一成

〈監督〉

高村剛志

〈公開先〉

大央公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/BhoVmZVvXWI?si=n64r1jmCEbmWwzJe)

松岡恭子コメント

大央は半世紀を超えて、福岡都市圏の不動産価値向上と持続可能なまちづくりに取り組んできました。

コンパクトでありながら、大きな変化と成長の時代を迎えた福岡において、私たちはあらためて「暮らしやすさ」を考え、その環境を提供していくことの重要性を感じています。

私たちは不動産会社として建物管理にとどまらず、その先にある暮らしの質を支え、福岡という都市のサステイナブルな成長に貢献していきたいと考えています。

株式会社大央

代表取締役社長

松岡恭子

会社概要

会社名：株式会社大央

代表者：代表取締役社長 松岡恭子

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG.12階

事業内容：不動産仲介、不動産管理、不動産コンサルティング、リノベーション事業ほか

公式サイト：https://www.daio-group.co.jp/

今後も大央は、人と地域を結ぶ架け橋として、福岡の暮らしとまちづくりに貢献してまいります。