【無料オンラインセミナー／2026年6月25日（木）19:00】「なぜ、システムを入れただけではオンライン診療は失敗するのか？～3倍成長を実現したクリニックが明かす『現場定着』と『動線設計』の極意～」

株式会社Wrusty2026年6月25日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の "成果に責任を持つ" オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、全国の開業医・クリニック運営者の皆様を対象に、無料オンラインセミナー「なぜ、システムを入れただけではオンライン診療は失敗するのか？～3倍成長を実現したクリニックが明かす『現場定着』と『動線設計』の極意～」を2026年6月25日に開催いたします。

本セミナーでは、埼玉・東京・千葉に26拠点を展開する医療法人元気会わかさクリニックが、オンライン診療導入後に3倍成長を達成した現場定着と動線設計の設計をわかさクリニック事業戦略室の川上氏を交えて徹底解説します。

システムを契約した翌日から始まる「現場の混乱」-その原因はツールではなく設計にある

システムを契約した翌日から始まる「現場の混乱」-その原因はツールではなく設計にある

オンライン診療システムを導入したにもかかわらず、「現場スタッフが使いこなせない」「外来対応の合間にオンライン対応が重なり、業務が回らない」「導入したものの成果が出ず、形骸化してしまった」という声は医療現場に根強く残っています。

しかしその原因は、システムの機能や現場スタッフの習熟度の問題ではありません。アカウント発行の翌日から現場に立ちはだかる「運用の壁」-スタッフへの丸投げが招くアレルギーと反発、外来ピークタイムとオンライン呼び出しの動線衝突-これらは設計で防げる問題です。

本セミナーでは、「目標300%なんていくわけない」というスタッフの声を乗り越え、303%成長を達成したわかさクリニックの事業戦略室・川上聡氏が、現場定着と動線設計の極意を実例を交えて解説します。

本セミナーは、参加費無料・事前申込制で、Zoomによるオンライン開催となります。クリニックの院長・事務長・運営ご担当者様はぜひ奮ってご参加ください。

セミナー概要

医療法人元気会について

ウェビナー内容（一部）- システムを契約した翌日から始まる「現場の混乱」の正体とその構造的原因- スタッフの心理的負担を取り除く「引き算の初期設定」の考え方- 外来ピークタイムとオンライン対応を衝突させない動線設計の方法- 最初から100点を目指さない-「使いこなさない」という思想がなぜ成果につながるか- 303%成長を達成したわかさクリニックの動線設計を全公開- クリニックDXの本質は機能ではなく「現場の動線」である理由こんな方におすすめ- オンライン診療を導入したが、現場スタッフに定着していない院長・事務長- システムを入れたものの成果が出ず、運用が形骸化している医療機関- これからオンライン診療を導入する予定で、現場定着のイメージが持てない方- スタッフの負担を増やさずに、オンライン診療を軌道に乗せたい医療機関経営者セミナーお申し込みはこちら :https://march-cos.com/seminar/20260625/- セミナータイトル：「既存患者を無理なくオンラインへ：スタッフの負担なく診療動線を“単発→継続”に変える設計を公開」- 開催日：2026年6月25日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20260625/- 主催：株式会社Wrusty

「患者様の声」に耳を傾け、幅広い診療科と専門医をそろえ、看護師をはじめとする医療スタッフたちのチームワークにより、どんな患者様にも高度な医療で対応できるよう、総合診療科、外科、泌尿器科、美容皮膚科など数多くの診療科を増設してきました。

また、365日無休の外来診療、無料送迎、24時間体制の在宅医療など、患者様にとって便利で利用しやすいサービスや体制も整えていきました。

医療と介護の一体化をめざし、「あなたのもとへ、必ず医療をとどける。」を実現させます。

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：佐藤

メールアドレス：pr@wrusty.co