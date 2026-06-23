「その開発費、適正ですか？」開発委託のセカンドオピニオン診断を提供開始

株式会社ワンエイティ

デジタルマーケティング支援およびDX基盤「DIGITALEYES」を展開する株式会社ワンエイティ（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 拓郎）は、システム・Web開発を外部に委託している企業向けに、現在の開発委託が費用・体制・進行の観点で適正かどうかを整理できるセカンドオピニオン診断の提供を開始します。 本サービスは、当社が先に発表した開発工程のAIネイティブ型への全面移行（※）の取り組みを、発注企業側の支援メニューとして具体化する第2弾の施策です。

背景：AI活用により、開発委託の見直しは以前より検討しやすくなっている

これまで、開発委託先の変更や体制の見直しには大きなハードルがありました。既存ソースコードの把握、仕様の整理、関連ドキュメントの確認には多くの工数を要し、「不満はあっても見直しに踏み切れない」という、いわゆるベンダーロックインの状態が生まれやすいものでした。

当社が推進するAIネイティブ開発では、設計・実装・検証に生成AIを組み込むことで、ソースコードの解析や仕様の把握、環境の引き継ぎにかかる工数が以前より大きく低減しています。結果として、これまで現実的でなかった開発委託先の見直しが、選択肢として検討しやすくなってきました。

その一方で、発注企業からは今なお、

「見積もりや請求額が妥当なのか判断しづらい」

「開発スピードや対応品質に不安がある」

「仕様や進捗がブラックボックス化している」

といった声が聞かれます。

こうした「相場や適正水準がわからない」という課題に対し、当社はまず客観的に現状を可視化することが第一歩であると考え、本診断を提供します。

診断の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101396/table/31_1_c4ca241d4eaaf75fef41049b4ac5e97b.jpg?v=202606230152 ]

本診断は、当社への切り替えを前提としたものではなく、現行体制を継続する場合を含めた判断材料としてご活用いただけます。 なお、診断の結果、体制の見直しをご希望の場合は、AIネイティブ開発体制による開発の引き継ぎ・実装支援についてもご相談いただけます。

当社の考え方

当社は「戦術は売らない。構造を導入する。」を掲げ、クライアントと課題に向き合う共創型・実装型のパートナーを志向しています。本診断も、短期的な乗り換えの勧誘ではなく、発注企業が自社の開発投資を正しく把握するための機会としてご提供します。

※ 関連リリース 「開発工程をAIネイティブ型へ全面移行。株式会社ワンエイティ、共同開発パートナーの募集を開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000101396.html

■株式会社ワンエイティについて

株式会社ワンエイティは、以下のビジョンを掲げています。 デジタル人材の育成と、デジタル技術を活かしたソリューションを創り続け、 あらゆる企業のデジタルマーケティングをサポートすることで、必要とされる価値ある企業を創る。

当社では、クライアントと共に課題解決を目指す「共創」を重視し、戦略立案から運用・分析まで一貫した支援を提供しています。 また、自社開発のデジタルマーケティング基盤「DIGITALEYES」を活用し、企業のデジタル課題に対して最適なソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社ワンエイティ

所在地：東京都港区南青山3-3-3リビエラ南青山ビル A WORKING PARK EN 202

代表者：代表取締役 三浦 拓郎

事業内容：データベースマーケティング基盤「DIGITALEYES」の開発・提供／

マーケティング戦略の設計・実装支援／DXコンサルティング

コーポレートサイト：https://o-eighty.jp/

AIネイティブ開発体制の詳細はこちら：https://o-eighty.jp/solution/systemintegrate/

【本リリースおよび共同開発パートナーに関するお問い合わせ】

株式会社ワンエイティ 広報担当

お問い合わせ：セカンドオピニオン診断申し込み(https://digital-eyes.jp/form/one-eighty/contact1?title=%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%94%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A8%BA%E6%96%AD%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF)

◆株式会社ワンエイティ 会社概要

所在地：東京都港区南青山3-3-3リビエラ南青山ビル A WORKING PARK EN 202

代表：三浦 拓郎

HP：https://o-eighty.jp