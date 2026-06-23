【2016年世界大会優勝者・粕谷哲 監修】天空のカフェ「SORA terrace cafe」でスペシャルティコーヒーの販売を開始！

日本スキー場開発株式会社

長野県山ノ内町にある株式会社北志賀竜王は、同社が運営する「竜王マウンテンリゾート SORA terrace」内にある「SORA terrace cafe」にて、2016年に開催されたコーヒー抽出技術の世界大会で優勝した粕谷哲氏が監修したスペシャルティコーヒーの販売を、2026年7月4日（土）より開始いたします。

標高1,770mにある「SORA terrace」は、条件が合えば雲海やサンセットを眺めることができ、目の前に広がる幻想的な雲海の絶景とともに、特別な一杯をお楽しみいただけます。

2016年世界大会優勝者「粕谷 哲」氏

●粕谷哲（かすや てつ）氏のご紹介

2016年、バリスタ競技の世界大会でアジア人として初の世界チャンピオンを獲得。大会で初披露した、自らが考案した抽出理論「4:6メソッド」は、誰でもおいしく淹れられる画期的な手法として世界中に広まり、現在ではハンドドリップの国際的な標準の一つとして多くのバリスタやコーヒー愛好家に採用されています。

チャンピオン就任後は世界各国で講演やセミナー、ワークショップを実施し、コーヒー文化の普及とバリスタ育成を推進。2018年には、自身が育成したバリスタが世界チャンピオンとなり、指導者としての功績も高く評価されています。現在はコーヒーカンパニー「PHILOCOFFEA（フィロコフィア）」の代表として、千葉県内3店舗に加え、東京・表参道に旗艦店を展開。同氏のYouTube登録者数は18万人超（2026年5月時点）。著書は海外でも出版。ファミリーマートのコーヒー監修をはじめ、国内外の大手企業のアドバイザー、商品開発、講演など活動は多岐にわたります。2024年にはダイオーズジャパンと合弁会社「株式会社特別な珈琲体験を」を設立。世界のスペシャルティコーヒーシーンにおいて、最も影響力のある日本人のうちの一人です。

YouTube：

https://www.youtube.com/@TetsuKasuya

リンクツリー：

https://linktr.ee/philocoffea

Instagram：

https://www.instagram.com/tetsukasuya/

書籍：

https://amzn.asia/d/02cGMPmQ

粕谷哲氏世界大会優勝時

●SORA terrace cafe販売商品

・ハンドドリップコーヒー 900円（税込）

粕谷氏考案の画期的なハンドドリップの方法「4:6メソッド」に基づき、雑味を抑えて豆本来の豊かな香りと上品な甘みを最大限に引き出しました。淹れたての本格的な味わいを、心ゆくまでご堪能ください。

・コールドブリューコーヒー 900円（税込）

良質な水と氷を使用して、より低温でじっくり時間をかけて抽出しました。雑味のないすっきりとしたクリアな口当たりと、まろやかなコク、豊かな香りが楽しめる一杯です。

販売するスペシャルティコーヒーは「粕谷哲」氏がオーナーを務める「PHILOCOFFEA」のオリジナルブレンドを使用し、ブレンドコーヒーは、産地ごとの豆を絶妙に組み合わせた人気商品。豊かな香りと深いコクが調和し、毎日の一杯を特別な時間に変える、幅広い層に愛される定番の逸品です。

●SORA terrace cafe営業情報

【営業期間】

2026年4月25日(土)～11月8日(日)

※期間内定休日あり

【営業時間】

フード 10:00～18:00(LO)

ドリンク 9:30～18:30(LO)



※9月28日（月）以降は下記の通りです。

フード 10:00～17:00(LO)

ドリンク 9:30～17:30(LO)

標高1,770mにある天空のカフェ「SORA terrace cafe」

標高1,770mからの景色を眺めながらくつろげる天空のカフェ。カフェ内にはソファースペースやテーブル席、カウンター席があり、大きく開かれた窓からは雄大な景色を眺めることができます。 店内では、雲海や雲をイメージしたメニューや地元食材を使用したメニューをご用意しております。絶景を眺めながら、リラックスタイムをお過ごしください。

https://ryuoo.com/green/sora_cafe/

●食事メニューを全面リニューアル

SORA terrace cafeでは、2026年よりグリーンシーズン営業期間の食事メニューを全面リニューアルいたしました。オリジナルドレッシングのサラダや信州産きのこのスープなどを添えた彩り豊かな「ワンプレートスタイル」でご提供。長野県のブランド豚を使用したハンバーグや雲海をイメージしたパスタなど、多彩なラインナップをご用意いたしました。一皿で心も体も満たされる、贅沢なひとときをお楽しみください。

「SORA terrace cafe」の更なる魅力

信州オレイン豚ハンバーグ雲海レモンクリームパスタ●雲海ライブラリー

SORA terrace cafe内に設置された「雲海ライブラリー」。

雲や星空、絶景などに関する本を並べております。景色を眺めながら読書を楽しむことができ、お食事やドリンクを召し上がりながら、ゆったりとお過ごしいただけます。

また、取り揃える本の中には、天気のメカニズムや雲海の発生条件を調べることができる本もあり、お子さまの自由研究にもオススメです。

●WANKO cafe

SORA terrace cafe1Fにある、ワンちゃんと過ごすことができる「WANKO cafe」。

景色を眺めたり、くつろいだり、ワンちゃん専用フォトスポットで記念撮影も楽しむことができます。施設内にはドッグランを2か所ご用意しており、竜王マウンテンリゾートの世界最大級ロープウェイはペットも乗車可能です。

山頂エリアは真夏でも平均気温18℃と涼しい環境となり、ワンちゃんとの夏の避暑地としてもオススメです。

標高1,770m山頂エリアにある絶景テラス「SORA terrace」

竜王マウンテンリゾート山頂エリアにあるSORA terraceからは、北信五岳や北アルプス、条件が合えば雲海やサンセットを眺めることができ、非日常空間を体験する事ができます。SORA terraceまでは世界最大級166人乗りロープウェイ（※1）に乗り、約10分間の空中散歩をお楽しみいただけます。

雲海は早朝に発生するイメージがありますが、SORA terraceでは夕方に雲海が発生しやすい傾向があり、目の前に沈むオレンジ色の夕日に照らされた雲海が見られるスポットとなります。

※１ CWA 社製（スイス）供給の 1 階建て客車搬器では世界最大の乗車定員

https://ryuoo.com/green/sora_terrace/

夕日に照らされた雲海世界最大級166人乗りロープウェイ

●SORA terrace（ソラテラス）で発生する雲海の特徴

周囲を山々に囲まれた独特の地形が広がっており、雲を逃さずに滞留させるため、雲海が発生しやすいです。また、日中に雲海が発生していなくても、夕方にかけて気温が下がると、滞留している雲の高さが低くなることから、夕方の雲海発生率が高くなります。

雲海は、日中との気温差のある朝や夕方の時間帯だけではなく、夕立などの急な雨が降った後（翌朝）にも多く発生するのが特徴です。2025年のグリーンシーズンは60.2％（※2）の高確率で雲海が発生しました。なかでも夏場（7月～9月）の雲海発生率が特に高く、70％を超える確率で発生しております。

一面に広がる雲海（日中）一面に広がる雲海（夕方）

※2 竜王マウンテンリゾート調べ。1日の中で雲海が出た日を１カウントし、営業日数で割った算出。



観測対象期間：2025年4月26日（土）~11月3日（月・祝）※運休期間を除く。

夏場の観測対象期間：2025年7月1日（火）～9月30日（火）※運休期間を除く。

対象営業日数：172日

夏場の対象営業日数：92日

観測基準：SORA terraceのある標高1,770m地点から見下ろした際に、眼下に雲が滞留する状態。

竜王マウンテンリゾートで「SORA」を楽しむ施設のご紹介

●SORAへ登る螺旋階段

2025年7月に新オープン！標高1,770mの山頂エリアにある、高さ14mの螺旋階段状の展望塔。「SORAへ登る螺旋階段」は童話「ジャックと豆の木」（※3）をイメージして造られ、SORAの世界へ登っていく体験をお楽しみいただけます。

※3「ジャックと豆の木」は株式会社時設計の登録商標です。

https://ryuoo.com/spiral-staircase/

●雲海ハーブガーデン

標高1,770mにある「雲海ハーブガーデン」には、約600種の花やハーブが咲き誇ります。テーマの違う10個のエリアでは、四季折々のハーブや高山植物を楽しめます。ハーブエリアにはレモングラスやラベンダーなどの身近なハーブから、希少なクラリーセージまで多彩に咲き、高山植物エリアには長野近郊の山野草や標高が高い場所でしか咲かないブルーポピーを鑑賞できます。

●SORA GLAMPING RESORT

人気のドーム型テントやスイート仕様のキャビン型宿泊施設、ワンちゃんも同伴可能な大自然に囲まれたグランピング施設。 エリアを段々畑状に造成することで、前方の区画から５m以上の高さがうまれ、各テント同士が景色を遮らないプライベート空間を演出しています。宿泊者はSORA terraceへ向かう世界最大級のロープウェイに滞在中乗り放題です。

https://www.ryuoo.com/glamping/

竜王マウンテンリゾート SORA terrace営業情報

【営業期間】

2026年4月25日(土)～11月8日(日)

※期間内運休あり



【営業時間】

9:00～19:00 （ロープウェイ：20分間隔で運行）

※9月28日（月）以降は9:00～18:00



【ロープウェイ料金】

ロープウェイ1日乗車券 大人(中学生以上)2,500円（税込）～

小学生1,300円（税込）～

ペット600円（税込）

※未就学児は無料



【アクセス】

車：上信越自動車道 信州中野ICより約30分

電車：長野電鉄 信州湯田中駅より無料シャトルバスで約25分

※無料シャトルバスの運行期間は公式HPを要確認



【竜王マウンテンリゾートからの車での所要時間】

小布施町・・・約35分

渋湯田中温泉・・・約20分

地獄谷野猿公苑・・・約25分

善光寺・・・約60分

野沢温泉・・・約35分

◆株式会社北志賀竜王について

株式会社北志賀竜王は、日本駐車場開発グループである日本スキー場開発株式会社のグループ子会社です。グリーンシーズンは竜王マウンテンリゾート SORA terrace、ウインターシーズンは竜王スキーパークを、通年で湯の駅ぽんぽこを運営しております。

【代表】代表取締役社⾧ 西口 昌司

【所在地】〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700

【設立】1961年（昭和36年）11月15日

【内容】スキー場一般（索道事業・飲食業）・ 温泉施設運営

【URL】https://ryuoo.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社(https://www.nippon-ski.jp/)は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社(https://n-p-d.co.jp/)の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、⾧野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。



【URL】https://nippon-ski.jp/

【本社所在地】長野県北安曇郡白馬村大字北城6380-4