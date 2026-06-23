ほねごり、年間総来院数100万人を突破　神奈川発の接骨院グループ、63院展開で過去最高を更新

株式会社ほねごり

神奈川・東京・埼玉を中心に63院の接骨院・はりきゅう院を展開する株式会社ほねごり（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：阿部公太郎）は、2026年5月、年間総来院数100万人を突破しました。

年間総来院数100万人は、1日あたり約2,700人が利用する規模となり、創業以来最大の来院実績となります。

このたびの達成は、新規出店による店舗網の拡大だけでなく、地域の皆さまに継続してご利用いただいていること、そして施術品質・接遇・人材育成の強化に取り組んできた結果によるものです。

ほねごりは「一人ひとりの心と身体に寄り添い毎日に笑顔を」を理念に掲げ、患者様一人ひとりと真摯に向き合う地域密着型の運営を続けてまいりました。接骨院・はりきゅう院事業に加え、整体院、トレーニング事業、整形外科、小児科の運営など、地域の健康を総合的に支える取り組みも推進しています。

現在は神奈川・東京・埼玉を中心に63院を展開しており、2026年8月には静岡市葵区、9月には静岡市清水区、10月には長野県への出店を予定しています。

年間100万人という節目は、日頃よりご来院いただいている患者様、地域の皆さま、そして現場で患者様と向き合い続けるスタッフ一人ひとりの努力によって達成することができました。心より感謝申し上げます。

ほねごりはこれからも「心と身体のパワースポット」として、地域の皆さまの健康づくりに貢献し、より多くの方に必要とされる存在を目指してまいります。

【年間総来院数100万人達成の背景】

ほねごりでは、患者様一人ひとりに寄り添う施術を大切にするとともに、スタッフ教育への継続的な投資、地域特性に合わせた店舗展開、医療・健康分野との連携強化に取り組んできました。

また、ラジオやテレビなどを通じた健康情報の発信や地域イベントへの参加など、院外での接点づくりにも力を入れています。

こうした取り組みの積み重ねにより、多くの患者様に継続してご利用いただき、年間総来院数100万人という節目を迎えることができました。

年間総来院数

1,014,751人

店舗数

63院（2026年6月22日現在）

月間最高来院数

96,845人（2026年5月）

対象エリア

神奈川・東京・埼玉

【代表取締役 阿部公太郎 コメント】

このたび、年間総来院数100万人という大きな節目を迎えることができました。

この数字は、日頃よりご来院いただいている患者様、地域の皆さま、そして患者様と向き合い続けるスタッフ一人ひとりの努力の結晶です。心より感謝申し上げます。

ほねごりグループは創業以来、地域の皆さまの健康づくりに真摯に向き合ってまいりました。

年間100万人という実績に満足することなく、これからも接骨院・はりきゅう院事業を中心に、医療・健康分野の取り組みを広げながら、地域社会に必要とされる企業を目指してまいります。

■ほねごり 会社概要

株式会社ほねごり代表取締役社長阿部公太郎とほねごりくん

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を63店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科・小児科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com