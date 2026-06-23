【WWDJAPAN最新号】色で着崩すクラシック　2026-27年秋冬ウィメンズリアルトレンド特集【WWDBEAUTY付録：2026年上半期ベストコスメ発表】

株式会社INFASパブリケーションズ

国内アパレルやセレクト各社の2026-27年秋冬の打ち出しを一挙に紹介。シーズンのトレンド傾向から「今っぽい」をかなえるスタイリング術までを読み解きます。

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今季のキーワードは、「クラシック」と「エレガンス」。多くのブランドが、端正なジャケットを主役にしたトラッドスタイルをベースに、独自の解釈を加えた提案に挑戦しています。また、この時期に各社が向き合う共通課題の1つは、「長い夏」。難しい端境期に、どう秋の気分を店頭で表現するのか。スエードやレザーといった素材感で、またはブラウンやグレーの色味で、各社のさまざまな工夫にも注目です。

物価高を背景に、消費者の購買マインドはこれまに以上に慎重になっています。そんな中でも着実に支持を集め、成果を上げているブランドは何が違うのか。「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング（UNITED ARROWS GREEN LABEL RELAXING）」や「ドゥーズィエム クラス（DEUXIEME CLASSE）」「23区」「カレンソロジー（CURENSOLOGY）」など、有力業態のディレクターに戦略を聞きました。

表紙のスタイリングを手がけたのは、スタイリストの福島あいかさん。モードとリアルのバランス感覚に優れた福島さんが今季を象徴する4つのルックをスタイリング。トレンドアイテムの着こなし術にも迫ります。

そのほか海外ニュースからは、米バーニーズ ニューヨーク復活の話題について。運営会社は今年中にフロリダ州の高級リゾート地ネープルズに旗艦店を復活させる計画です。なぜフロリダだったのか、課題はなにか、深掘りします。また、「シーイン（SHEIN）」の「エバーレーン（EVERLANE）」買収のニュースについても分析します。透明性を追求する「エバーレーン」と、ウルトラファストファッションと呼ばれる「シーイン」の組み合わせが意味するものについて考察します。

最後に「ファッション&ビューティパトロール」では、開催中のFIFAワールドカップにちなんだ企画をお届け。サッカー好き業界人11人が選ぶ、歴代ナンバーワンユニフォームを紹介します。

2026年上半期 本当に売れたコスメ発表 高くても売れる理由は“納得感”

「WWDBEAUTY」は、2009年から「ベストコスメ特集」を掲載しています。弊紙のベスコスの特徴は、全国の百貨店・セミセルフ、ドラッグ＆バラエティーストア、ECへの調査を基に、実際の販売実績から“本当に売れた”商品を選出していることです。2026年上半期は42店舗の協力の下、1～4月に発売した商品を対象とする「ニュープロダクト（新商品）」と、発売時期を問わず支持を集めた商品を対象とする「ヒーロープロダクト（総合）」の2軸でベスト3を表彰します。さらに、有識者の分析やブランドへの取材からヒットの背景を探りました。

今回の結果からは、物価上昇が続く中でも高価格帯商品の需要は底堅いことがうかがえました。価格だけでなく、機能や体験価値を重視し、納得できる商品には支出を惜しまない消費者の姿が浮かび上がりました。

一方で、近年顕著になっている気候変動も化粧品市場のトレンドに影響を及ぼしています。26年上半期は、冬から春にかけて平年を上回る気温の日が多く、急激な寒暖差や湿度の変化が続きました。花粉や大気中の微粒子など外的刺激の影響も重なり、環境ストレスを受けやすいシーズンとなりました。こうした環境の変化から、肌を穏やかに整えながらバリア機能をサポートするスキンケア商品への関心が高まりました。特に、刺激に配慮した処方や保湿機能を備えたアイテム、ゆらぎ肌にも使いやすい医薬部外品への需要が伸長しました。

表紙には、俳優として存在感を高める板垣李光人さんが登場しました。美容に対する関心の高さでも知られますが、今回のインタビューでは単なる美容論にとどまらない価値観ものぞかせました。現在の美容ルーティンや美の価値観、そして初主演となる新作映画について聞いたインタビューも必見です。

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CONTENTS

FEATURE

・2026-27 FALL / WINTER WOMEN’S REAL TREND 暑い秋こそ、秋冬気分が高まる服を

FOCUS

・敗れたのは「サステナ」なのか？ シーインのエバーレーン買収 映し出されたD2Cの限界

・米「バーニーズ ニューヨーク」がフロリダで年内開業へ 本拠地ニューヨークでの復活なるか

SERIES

・美容ジャーナリスト 齋藤薫のビューティ業界へのオピニオン：Vol.65 医学が抗老化をかなえたら、化粧品の役割はどうなるの？その答えは「幸せな人を作る」？

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：仏百貨店BHVマレ店を経営陣が買収 「シーイン」の退去を目指すとCEO、他

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.251 デジタル時代にPRがますます重要になるという皮肉（木津由美子 ／ビューティ・ジャーナリスト）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.193 買い物したあと

EDITORS’ LETTER

・飛ばさせない名古屋（林芳樹 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：2026-27年秋冬は差し色が決め手（木村和花 ／ヘッドリポーター、鴨井里枝 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・サッカー好き業界人が選ぶ 歴代No.1ユニホーム

（COVER CREDIT）

PHOTO : TOMOHARU KOTSUJI

STYLING : AIKA FUKUSHIMA (LOVABLE)

HAIR : MINORI KATO

MAKE UP : YUI YAMANAKA

MODEL : SHIO KITAMURA (UNKNOWN MANAGEMENT)

ART DIRECTION & DESIGN : CHIAKI SATO

【付録】WWDJAPAN BEAUTY

FEATURE

・BEST COSMETICS FIRST HALF 2026 高くても売れる理由は“納得感”

FOCUS

・契約寸前から一転、両社が越えられなかった3つの壁 エスティ ローダーとプーチの統合はなぜ破談したのか

SERIES

・今注目の美容師インタビュー：和田かな子 ／「ニモ（NIMO.）」代表

・HIT RANKING：5月のシートマスク売り上げトップ5 セレクトショップ編

（COVER CREDIT）

MODEL : RIHITO ITAGAKI

PHOTO : KIZEN (W)

STYLING : YUTO INAGAKI (CEKAI)

HAIR & MAKEUP : KATO (TRON)

ART DIRECTION & DESIGN : JIRO FUKUDA

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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