戸田公園駅 徒歩2分のドライヘッドスパ「癒し～ぷ」が美容ブランド「ReFa」正規取扱を開始

店舗情報サービス株式会社

直営サロン運営や店舗開業支援を行う店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：繁友健志）が運営する「ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ 戸田公園店」（埼玉県戸田市）は、株式会社MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」の正規取扱店として、2026年6月より店頭での製品取り扱いを開始しました。戸田公園駅 徒歩2分の立地を活かし、プロによるヘッドスパ施術と自宅でのセルフケアを掛け合わせた、新しい美容の選択肢を地域に提供します。

■戸田公園駅 徒歩2分、ドライヘッドスパ専門店が「ReFa」正規取扱を開始

2026年6月より、「癒し～ぷ 戸田公園店」にてReFa製品の店頭取り扱いを開始しました。同店は株式会社MTGの承認を受けた正規取扱店です。

プロによるヘッドスパ施術を体験したお客様に、自宅でのホームケア製品を提案できる体制が整いました。

※ヘッドスパ施術および美容機器の使用感・結果には個人差があります。

■サロンケア×セルフケア 戸田市で新しい美容習慣を提案

近年、サロンでのケアと自宅でのセルフケアを組み合わせる美容習慣が広がっています。

同店は、ドライヘッドスパによる頭皮ケアと、ReFa製品による自宅での継続的なケアを掛け合わせ、美容感度の高い来店者へ質の高い選択肢を提供します。

■美容ブランド「ReFa（リファ）」について

「ReFa」は、株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市）が展開するビューティーケアブランドです。美容ローラー、ファインバブル搭載シャワーヘッド、ドライヤー、ヘアアイロン等の製品を展開し、国内外の美容意識の高い層に支持されています。

同店が正規取扱店として導入することで、サロンでの提案の幅を広げ、来店客の日常の美容をサポートします。

■よくある質問（FAQ）

Q. ReFaはどの製品を扱っていますか。

A. 取扱品目は店頭にてご案内します。詳細は来店時にスタッフへお問い合わせください。

Q. 予約方法を教えてください。

A. 公式サイトまたはホットペッパービューティーからご予約いただけます。

Q. アクセスは。

A. 戸田公園駅 徒歩2分（埼玉県戸田市本町4-11-19 パールステーション203）です。

Q. 営業時間は。

A. 平日10:00～21:00／土日祝10:00～20:30（不定休）です。

■店舗情報（癒し～ぷ 戸田公園店）

・店名：ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ 戸田公園店

・業態：ドライヘッドスパ専門店

・開業：2023年10月

・所在地：〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-11-19 パールステーション203

・アクセス：戸田公園駅 徒歩2分（JR埼京線）

・営業時間：平日10:00～21:00／土日祝10:00～20:30（不定休）

・公式サイト：https://iyasheep.com/shoplist/todakoen/

・ホットペッパービューティー：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000659568/

■会社概要・お問い合わせ

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表取締役：繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗開業支援、直営サロン運営、店舗運営コンサルティング

・公式サイト：https://tenpojs.co.jp/

・お問い合わせ：info@tenpojs.co.jp