脱出ゲームの祭典、今年も開幕！　全国のひらめきが集結する。escape-sports『DRAMATIC ESCAPE JAPAN2026』開催決定！

株式会社stampsescape-sports「DRAMATIC ESCAPE JAPAN2026」

昨年、多くのプレイヤーを熱狂の渦に巻き込んだ脱出ゲームの頂点を決める大イベントDRAMATIC ESCAPE JAPAN。全国から集まった挑戦者たちが、ひらめきとチームワークを武器にしのぎを削り、数々のドラマが生まれました。

そして今年――。

脱出ゲームの頂点を決める祭典が、再び幕を開けます。

初心者からベテランまで。友達同士でも、家族でも、ライバル同士でも。

誰もが日本一を目指せる舞台、それがDRAMATIC ESCAPE JAPANです。

全国の脱出ゲームファンが集い、競い、応援し、語り合う。

年に一度の“脱出ゲームのお祭り”が、今年もやってきます。

■escape-sports「DRAMATIC ESCAPE JAPAN2026 とは

DRAMATIC ESCAPE JAPANは、全国の脱出ゲーム・謎解きファンが集い、脱出ゲーム最速のチームを決める大会の名称です。

参加者はチームを結成し、大会対象公演へ挑戦。クリアタイムを競いながらランキング上位を目指します。

予選を勝ち抜いたチームには準決勝への出場権が与えられ、さらにその先には日本一を決める決勝戦が待っています。

求められるのは知識だけではありません。

瞬時のひらめき。

仲間との連携。

極限状態での判断力。

脱出ゲームの魅力が凝縮された競技の舞台で、今年も数々のドラマが生まれます。

■今年も全国から挑戦者を募集

DEJ2026では、全国のプレイヤーから広く参加者を募集いたします。

「いつか大会に出てみたかった」

「自分たちの実力を試したい」

「仲間と最高の思い出を作りたい」

そんなすべてのプレイヤーに開かれた大会です。

トッププレイヤーだけのお祭りではありません。

初参加のチームにも、日本一への挑戦権があります。

昨年参加した方も、今年初めて挑戦する方も。

ぜひ仲間とチームを組み、日本最大級の脱出ゲーム競技大会へご参加ください。

■大会概要

大会名

DRAMATIC ESCAPE JAPAN2026

主催

よだかのレコード

予選期間：8/1～11/23

大会特設サイトよりエントリー

大会特設サイト

https://yodaka.info/dej/2026

脱出ゲームファンが集う、年に一度の祭典へ競技としての真剣勝負。

プレイヤー同士の交流。

会場で生まれる歓声と熱狂。

DRAMATIC ESCAPE JAPANは、単なる大会ではなく、全国の脱出ゲームファンが集う年に一度の祭典です。

今年もまた、新たな伝説が生まれる瞬間に全国の挑戦者のご参加をお待ちしております。

よだかのレコード■「よだかのレコード」とは

リアル謎解きゲームの制作・運営を行い年間100万人以上にドラマチックな謎解き体験を提供しています。有名ゲーム・アニメなどのタイアップも含めた制作実績を多数有し、新宿に3店舗を構える株式会社stampsのバラエティーレーベル名です。

【よだかのレコード公式HP】

https://www.yodaka.info

【よだかのレコード公式x】

https://twitter.com/yodaka_info