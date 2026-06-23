株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役CEO 門脇 敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」において、通常チャット内でもBoxをAIデータをAI活用をできる機能を、本日2026年6月23日より公開したことをお知らせします。

Boxデータを学習させてAI検索する機能を公開、法人向けAI「ChatSense」

「ChatSense」は、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上で利用されている法人向けAIエージェントです。今回、通常チャットのトグルをONにするだけで、ワンクリックでBoxの全体の内容から検索して回答できるようになりました。これにより、ユーザーは、Boxに保管された社内資料をAIに検索させながら対話できるようになります。詳しくはお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=339&utm_medium=prtimes)

■ リリースの背景

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

ChatSenseでは従来、Boxとの連携は追加学習AI（RAG）側での利用が中心であり、通常チャットからもBoxの検索を活用したい場合に、利用可否や呼び出し方法が分かりづらいという課題がありました。「いつものチャット画面から、必要なときだけBoxの社内資料を検索したい」「全社的にBoxを丸ごとAIに渡すのではなく、自分の権限内で必要なファイルだけ検索したい」というユーザー企業からのご要望をいただいておりました。

こうした声に応えるため、通常チャットの入力欄にBoxの検索をONにできる機能を公開しました。検索はユーザー自身の権限の範囲内で行われるため、全社のBoxを過剰に露出させることなく、各ユーザーが必要な社内資料を安全に探すことができます。

Boxの社内データをAI検索に活用する方法についてはこちらで解説しております: https://chatsense.jp/blog/box-ai-chatgpt

■ 機能の特徴

1. 通常チャットの入力欄からBox検索をワンクリックで起動

通常チャットの入力欄に追加されたボタンから、Boxの検索をワンクリックでONにできます。必要なときだけ呼び出して利用できます。

2. ユーザー自身の権限の範囲内で検索

検索はユーザー自身の権限の範囲内で実行されます。全社のBoxを丸ごとAIに渡す形ではなく、各ユーザーがアクセス権を持つファイルだけが検索対象となるため、社内資料の過剰な露出を避けながら必要な情報を探せます。

3. 追加学習AIとの併用も可能

従来から提供している追加学習AI（RAG）でのBox連携は引き続き利用可能です。通常のRAGの方が検索精度は高いため、「特定のフォルダに特化して詳しいAI」を実装したい場合、引き続きRAGをご活用いただく事が可能です。Boxを学習できる法人向けRAGについてはこちら: https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランから利用可能です。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=339&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=339&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した法人向けRAG https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service(https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=339&utm_medium=prtimes)

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能 https://chatsense.jp/function/notebook(https://chatsense.jp/function/notebook?utm_source=339&utm_medium=prtimes)

法人向けエージェント「Cowork」 https://chatsense.jp/function/cowork(https://chatsense.jp/function/cowork?utm_source=339&utm_medium=prtimes)