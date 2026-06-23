Com2uS Holdings、新感覚ロジックパズルゲーム『ColorSweeper』が7月2日にグローバルリリース決定！

株式会社 Com2uS Japan

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▼AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/colorsweeper/id6756171201

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redhedgies.colorsweeper

Com2uS Holdingsは、ARRKKAが開発中の新感覚ロジックパズルゲーム『ColorSweeper』の正式グローバルリリースが7月2日に決定したことをお知らせいたします。

『ColorSweeper』は、世界中で親しまれている定番パズルゲーム「マインスイーパー」と「ノノグラム」の要素を、独創的な方法で組み合わせた新作ゲームです。

数字と色で示されたヒントをもとにマスを埋めていく方法でパズルを進めます。

すべてのステージで運要素を排除し、明確な推論と論理に基づいて解き進められる点が大きな特徴です。これにより、パズルを解いたときの知的な達成感をより深く味わえます。

正式リリースに先駆けて実施したソフトローンチでは、パズルジャンルの人気が高い北米地域のユーザーを中心に、ゲーム性について好評をいただきました。

一度プレイしたユーザーが単発的なプレイにとどまらず、継続してプレイする高い定着率を記録し、独自のゲーム性とパズル本来の面白さが評価されています。

『ColorSweeper』は、テキストへの依存を抑えた直感的なゲーム構造をもとに、アジア、北米、ヨーロッパなど世界各地のパズルファンに向けて展開してまいります。世界中のユーザーの皆さまにゲームをお楽しみいただけるよう、日本語、英語、韓国語、中国語をはじめとする12言語に対応しております。

『ColorSweeper』に関する詳細は、Com2uS Holdings公式サイト、AppStore・Google Playストアページにてご確認いただけます。

□Com2uS Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

□『ColorSweeper』AppStoreストアページ

https://apps.apple.com/jp/app/colorsweeper/id6756171201

□『ColorSweeper』Google Playストアページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redhedgies.colorsweeper

ぜひ、『ColorSweeper』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS Holdings」をよろしくお願いいたします。