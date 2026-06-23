現代美術家・窪田望の映像作品《AIが消し去る声》が、アルス・エレクトロニカ賞2026にてHonorary Mention（栄誉賞）を受賞しました

株式会社Creator’s NEXT

現代美術家・窪田望による映像作品《AIが消し去る声》が、メディア・アート分野でもっとも歴史と権威を持つ国際コンペティション「アルス・エレクトロニカ賞 2026」のDigital Humanity部門においてHonorary Mention（栄誉賞）を受賞しました。

アルス・エレクトロニカ賞(Prix Ars Electronica)は1987年に創設された芸術・テクノロジー・社会の関係を問い続けてきた国際コンペティションです。 Digital Humanity部門は、デジタル技術が人間や社会にもたらす変化を見つめ、より包摂的なデジタル社会の形成に寄与する芸術的・社会的実践を対象とする部門であり、窪田は唯一の日本人受賞者でした。2026年は世界106カ国から4,329件の応募が寄せられ、本作はDigital Humanity部門の応募754件中、15件の公式受賞作の一つとして選出されました。

《AIが消し去る声》は、AIが社会を効率化する一方で、無自覚に進んでいるマイノリティの排斥を示唆しています。今回の受賞を通じて、この映像作品が提起する問いが国や分野を越えた対話へと開かれていくことを期待しています。

アルス・エレクトロニカ賞 作品紹介 :https://ars.electronica.art/prix/en/winners/

５本ではない指は「修正すべきエラー」なのか

＜生成AIで手の画像を出力すると、その手が5本指ではなかった。＞

ある時、AIの専門家である窪田が経験した出来事が、本作を制作するきっかけとなりました。

最近では「5本指ではない手」がAI生成されることは少なくなりましたが、そんなAIの"進化"の背景には、5本指ではない手をエラーとして排除するフィルターの存在があります。

「そのプロセスで排斥されているマイノリティの存在があるのではないか？」

そんな疑問から、窪田は生まれつき５本指ではなく暮らす裂手症の当事者やご家族、医療従事者の方々との対話を重ねながら『AI社会の背後にある分類の暴力性』に迫っていきます。

当事者の身体を一方的に記録し、説明するのではなく、AI開発に関わってきた作家自身が、自らの中にあった「正しい身体」への無意識の前提と向き合っていく過程が映し出されていきます。

出演(敬称略)：

浅原ゆき (NPO法人Hand&Foot)

大塚悠 (NPO法人Hand&Foot)

川端秀彦 (南大阪小児リハビリテーション病院 院長)

すらいむ (インフルエンサー、起業家)

映像制作：黒川雄斗、黒川みなみ

アルス・エレクトロニカ賞 審査員団講評

《AIが消し去る声》において、窪田望は、コード化された規範に収まらない身体が体系的に消去されていくという、静かな暴力を明らかにする。NSFWフィルターの回避を含むデータセットのフォレンジックな監査と、裂手症とともに生きる人々へのインタビューを組み合わせることで、本作は、可視性をめぐる政治とデジタル上の尊厳を問い直している。

AIのバイアスをめぐる議論を抽象的な倫理の問題から、身体をもって生きる人々の現実へと引き戻し、AIが差異をエラーや猥褻なものとして誤認する構造を示している。審査員団は、本作が安易な技術的解決主義を拒んでいる点を高く評価した。

AIエンジニアでもある窪田は、自己省察的な方法論を用い、制作過程において自らの内にある無意識のバイアスを露呈させることで、システムだけでなく、その作り手自身をも批判の対象としている。AIによる欠落は、単なる空白ではない。それは、コードの中に堆積した社会的な意思決定である。

本プロジェクトは稀有な明晰さをもってこの問題を語り、アルゴリズムが消し去ろうとした人々に、人間としての豊かさを取り戻している。

AIが映し出すのは、人間が積み重ねてきた「分類の暴力性」

本作品と同テーマを扱った巨大なタペストリー作品≪NSFW≫≪NSFW≫の接写写真。AIがエラーとして排除した手の画像が無数に印刷されている。そこには裂手症と思われる手も含まれている。

近代以降、写真、映像、医学的記録、統計、アーカイブといった技術が、人間の身体を記録すると同時に、分類してきました。そこでは、何が標準で、何が例外なのか。何が正常で、何が異常なのかという境界がつくられてきました。現在、その分類の一部は、人間の眼からアルゴリズムへと委ねられつつあります。

しかし、AIが行う判断は、人間社会が蓄積してきた価値観や偏見、分類の歴史が反映されたものです。

本作は私たち自身が受け継いできた「見ること」と「分類すること」の暴力性を問い返す作品です。AIや文明の進化によって、人間は何を残し、何を見えないものにしてしまうのか。窪田はAIを通して、身体、分類、不可視化という、美術が繰り返し向き合ってきた問題を現代に問おうとしています。

現代美術家 窪田望コメント

本作は、単にAI活用に警鐘を鳴らすための作品ではありません。

むしろ、私たちの時代がどのように「人間」の輪郭をつくり、誰をその内側に置き、誰を外側へ押し出しているのかを問い続けるための作品です。

AIは、便利な道具であると同時に、私たちの社会がすでに持っている価値観や分類の仕組みを映し出す鏡でもあります。だからこそ私は、AIそのものを批判するのではなく、AIを通して、私たちが無意識のうちに前提としてきた「正常さ」や「人間らしさ」の境界を見つめ直したいと考えています。

このたび本作が国際的な評価を受け、学際的な議論の出発点となり得ることを大変光栄に思います。同時に、これまで本作に関わり、声を寄せ、支えてくださった多くの皆さまに、心より感謝申し上げます。

窪田 望

【窪田望について】

窪田は、国内外に20のAI特許を持っており、AIの社会実装事業を推進する企業(株式会社Creator’s NEXT)の経営者としての顔も持っています。これまでデータ解析やAI 技術を20年来研究してきました。AI開発の現場では入力するデータに異質なデータが混じると良い出力精度が出なくなることがあり、これを外れ値と呼び、通常はこれを排除します。窪田は「社会的マイノリティーなどの生活は無視されて良いはずはないのに、進化の過程で見落とされている」とこれらの実態に疑問を感じました。消えゆく地方の方言、ノイズとして削除された鈴虫の音色、そして無自覚に排除されている5本指ではない手。こうしたマイノリティーを浮かび上がらせるような作品を制作してきました。メディアテクノロジーとコンセプチュアルな手法を駆使し人間とAI というありふれた二項対立からの脱構築の実践を試みています。

▼窪田望の作品紹介（一部抜粋）

認知症患者に残る記憶を扱った≪Inside Dementia≫ノイズとして扱われた鈴虫の音色を扱った≪バイナリ化する幽玄≫消えゆく方言を、AIを活用してアーカイブするプロジェクト





窪田望オフィシャルサイト :https://nozomukubota.com/窪田の作品詳細はこちらから