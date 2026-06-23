【福岡大学】柿山哲治教授がアジア初の「ジョー・アルベナ・ラテンアメリカスポーツ史賞」を受賞

福岡大学

5月25日（月）に行われた北米スポーツ史学会（NASSH）の年次大会において、柿山哲治教授（福岡大学スポーツ科学部）が、「ジョー・アルベナ・ラテンアメリカスポーツ史賞」を受賞しました。柿山教授は、キューバ共和国のバスケットボール移入史研究に取り組んでいます。

同賞は、ラテンアメリカのスポーツ史研究のさらなる発展を支援する目的に設けられた賞で、アジアからの受賞は初めてです。

受賞対象となった研究テーマは「キューバ共和国におけるバスケットボール移入史の再構築」です。これまで、キューバへのバスケットボール移入は不明確な点が多かった歴史的事実を、現地資料の徹底的な調査によって解明している点が高く評価されました。

受賞にあたり柿山教授は、「本学の手厚い研究支援制度と、キューバ国立スポーツ大学の先生方をはじめとする現地の皆さんの惜しみないご協力がなければ、この賞は決して手にすることはできませんでした。今年の10月には、3度目となるキューバを訪問し、スポーツ大学で開催される国際スポーツ科学会議において2年間の研究成果を報告するとともに、客員教授任命式にも参加します。このご縁を大切に、これからも日本とキューバのスポーツ史研究の架け橋となるよう努めてまいります」と述べました。

（左から2番目）柿山教授

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スポーツ科学部ウェブサイト(https://www.spo.fukuoka-u.ac.jp/)