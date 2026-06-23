Betta｜【 フェーズフリー認証を取得 】ベッタ これだけでさく乳と保存 ( さく乳器のいらない母乳保存袋 ) /〈 さく乳 ＋ 保存袋 〉これ1つで手軽にできる、さく乳の新しいカタチ

株式会社ズーム・ティー

小児科医考案の「ドクターベッタ哺乳びん」、簡単に装着できるスリング「ベッタ キャリーミー！」をはじめ、ベビー用品を製造・販売する株式会社ズーム・ティー（本社：東京都港区 / 代表取締役：河合 とも子）が開発した「 ベッタ これだけでさく乳と保存 ( さく乳器のいらない母乳保存袋 ) 」が、この度、フェーズフリー認証を取得しました。

フェーズフリー認証

フェーズフリー認証（PF認証）は、商品やサービスが日常時も非常時も価値を持つことを証明するための制度です。Phase Free（フェーズフリー）＝ 日常時と非常時のフェーズ（社会の状態）からフリーにして、生活の質（QOL）を向上させようとする、防災に関わる新しい概念。いつも使っているモノやサービスを、もしものときにも役立つようにデザインしようという考え方のもと、一般社団法人フェーズフリー協会より認証を取得した商品やサービスには「フェーズフリー認証マーク」を表示することができます。認証された商品は、日常生活でも災害時でも役立つことが評価されています。

「いつも」と「もしも」の育児環境の安心に貢献

認証取得の背景

一般的な母乳保存袋は、さく乳器で搾った母乳を移し替えて保存することが前提となっており、さく乳器具の準備や洗浄・消毒など、ママの負担が大きいという課題があります。

ベッタの「これだけでさく乳と保存」は、手軽に1枚の袋でさく乳から保存までを完結でき、使い捨てで衛生的に扱える点が特長です。日常の外出時や職場復帰、家族に赤ちゃんを預ける場面などで母乳育児の継続をサポートし、育児の負担を軽減します。さらに、災害などの非常時には、水や電源の確保、洗浄などの環境が限られる中でも母乳をさく乳・保存しやすく、乳児の栄養確保と保護者の安心につながる点が評価されました。

こうした点から、日常と非常をシームレスにつなぐ思いやりを備えた商品として、この度フェーズフリー認証の取得に至りました。

いつもの暮らしと同じ感覚で、いざという時でも負担なく使える安心感と、特別に備えを意識することなく自然に災害への備えを日常的に続けられる点が、本製品ならではの特長です。赤ちゃんとの暮らしに寄り添い「いつも」と「もしも」を支えます。

ベッタ これだけでさく乳と保存 ( さく乳器のいらない母乳保存袋 )

開発ストーリー

さく乳は、さく乳器を使う、または手でさく乳をする、というのが主流です。定期的にママのカラダに溜まる母乳は、赤ちゃんに飲んでもらうか、さく乳が必要になります。

ママがさく乳をせずに母乳を溜めた状態が長く続くと、痛みや乳腺炎、母乳のしこりによる苦しさや発熱など、ママのカラダへの負担はとても大きなものになります。

昨今は出産後には早くに仕事復帰するケースも多く、さく乳しなければならないママは隠れるように密かに1人洗面所やトイレなどで行い、せっかくさく乳した母乳を捨てざるを得ない状況があります。

母乳は赤ちゃんにとって宝物であり、生きる生命線。捨てるのはとてももったいないことです。短時間でもっと手軽に母乳をさく乳することができれば、家庭に持ち帰り、大切な母乳を赤ちゃんに与えることができます。また、さく乳した母乳があればママがカラダを休める時間を作れたり、ご家族が赤ちゃんと授乳を通じてスキンシップできる時間が作れるなど、貴重な母乳を活用でき、ママにとって心身ともに安心できる環境となります。

これまで出産後に苦労している多くのママを見て、母乳の「さく乳と保存」を一つの袋で両立できれば、さく乳に伴う課題を解決できるとの想いから、より良いものへと試行錯誤を繰り返しながら4年の歳月を経て商品化に至りました。

本製品の特徴

ママの母乳を大切にしたいから、さく乳をもっと手軽に。 さく乳器いらずで、これ1つでさく乳から保存までできる点が、この商品の特徴です。軽量・コンパクトで、勤務先や外出先でも手軽で簡単にさく乳ができます。使い捨てで洗浄・消毒が不要なため、さく乳に伴うママの負担をぐっと軽減します。

使用ステップに合わせて袋をカットすることにより、これ1つでさく乳から保存まで使用できます。さく乳する際は、袋が丸みを帯びたベッタ独自のカタチとなり、ママの母乳をしっかり受けとめます。

大切なママの母乳だから安心して赤ちゃんへ届けられるよう、滅菌方法は放射性物質を一切使用しない電子線滅菌を採用。食品衛生法にも適合し、高い滅菌性と安全性を徹底しています。

大切な母乳をママの手でさく乳。チャックを閉じシールを貼って保存。哺乳びんに移し替え、温めて授乳。

ママの手で袋にさく乳した後は、そのまま冷蔵庫・冷凍庫で保存ができます。使用する際は解凍した後、直接哺乳びんへ移し替えが可能です。温めて大切な母乳を赤ちゃんに飲ませることができます。

さく乳時や保管時の利便性を考慮し、袋が自立する設計。冷凍・冷蔵庫内で立てても寝かせても保存が可能です。使う時は解凍後、袋から直接哺乳びんに移し替えることができます。

ベッタ これだけでさく乳と保存 概要- さく乳器が不要- これだけでさく乳・保存が可能- そのまま冷蔵・冷凍保存に対応- 解凍して直接哺乳びんへ移し替え可能- 使い捨てタイプだから、洗浄・消毒が不要- 軽量でコンパクトなため外出先や職場など様々な場所に持ち運びやすく、手軽にさく乳が可能- 滅菌方法は放射性物質を一切使用しない「電子線滅菌」を採用- 食品衛生法にも適合- Betta 特許取得商品



大切なママの母乳は赤ちゃんにとって、健康の源であり最高の贈り物。

「ベッタ これだけでさく乳と保存」でより手軽に快適に、大切なママの母乳を赤ちゃんに届けられるようにと願っております。

商品WEBサイト

URL：https://betta.jp/blogs/products/pump-free-breast-milk-storage-bags

ブランド紹介

Betta（ベッタ）

Betta way, Better story ー 赤ちゃんや育児中のママパパを笑顔にしたい。生まれてくる大切な赤ちゃんには、安心・安全な「本物」を使って欲しい。かけがえのない子育てという時間がハッピーでありますように。赤ちゃんと家族に寄り添い想いを込めて、ベッタは「ファーストタッチは本物を」の理念のもと商品と感動をお届けします。

URL：https://betta.jp/

Official Web Site :https://betta.jp/

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