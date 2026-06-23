北米最大級の日本映画祭「Japan Cuts（ジャパン・カッツ）」にてVIPOより「ネクスト・ジェネレーション賞」の提供決定！次世代を担う監督の次回作への製作支援金（3,000ドル）を授与

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、2026年7月8日（水）から18日（土）までニューヨークで開催される北米最大の日本映画祭「Japan Cuts」唯一のコンペティション部門である「ネクスト・ジェネレーション部門」にて、審査員に選ばれた最優秀監督に、「ネクスト・ジェネレーション賞」賞金3,000ドルを贈呈します。

このアワード賞金は、最優秀監督の次回作への製作支援金として授与されることとなっています。

「Japan Cuts」は毎年夏に開催される日本映画に特化した映画祭で、今年19回目を迎えます。

海外映画祭で上映や受賞した作品、新進気鋭の監督による作品、ドキュメンタリー、短編映画、アニメなど、多彩なラインナップで厳選された30本以上の作品が上映されます。

「ネクスト・ジェネレーション部門」選出作品は以下のとおりです。

JapanCuts公式サイトはこちら :https://japansociety.org/film/japancuts/

『猫を放つ』Leave the Cat Alone

監督：志萱大輔

※ 文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2020」参加



『白の花実』White Flowers and Fruits

監督：坂本悠花里

※ 文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2022」（長編映画の企画・脚本開発サポート）参加



『BRAND NEW LOVE』

監督：岩倉龍一



『ジンジャーボーイ／空回りする直美』Ginger Boy and Naomi Out of Sync

監督：田中未来、中里ふく

「ネクスト・ジェネレーション賞」

賞金3,000ドル 受賞した監督への次回映画の製作支援金としてVIPOより授与



【お問い合わせ】

Email：bpdept@vipo.or.jp

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

事業企画部 担当：山田・奥山