THE ALFEEの春ツアーファイナル初日深夜にFM AICHIで特番放送！「FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～」は6月27日(土)27時から

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では6月27日（土）深夜27:00～28:00（28日AM3:00～4:00）に、特別番組「FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～」を放送いたします。

THE ALFEE

4月2日に埼玉からスタートした、THE ALFFEEの全国ライブツアー「THE ALFEE Spring Celebration 2026 Moonlight Rhapsody」。そのファイナルとなる、6月27日（土)・28日（日）にNiterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールで開催される名古屋公演の初日、27日のライブ終演後の夜に、ライブレポートとともにメンバーへのインタビューの模様をお送りします。今回は、4月17日に東京ガーデンシアターで、前人未到の「通算ライブ3000本」を達成した功績を振り返りながら、今回のツアーでの裏話や、ニューシングル「Crossroad-愛の免許返納」の制作秘話、8月15日（土）16日（日）にKアリーナ横浜で開催される「THE ALFEE Summer Celebration 2026 Mr.Moonlight」の話など、様々なお話を伺っていきます。また、かつてFM AICHIで放送していたラジオ番組「王子の玉子」の流れを汲んだ恒例のコーナー「王子の玉子SPECIAL EDITION」も必聴です。

番組では、リスナーの皆様からTHE ALFEEへのメッセージも募集中。詳しくはFM AICHI公式WEBサイト(https://fma.co.jp/f/infoent/?id=alfee202606)をご覧ください。

- 番組概要

番組タイトル：FM AICHI THE ALFEE SPECIAL ～TOUR FINAL RADIO～

放送日時：2026年6月27日（土）27:00～28:00 （28日 AM3:00～4:00）

出演：THE ALFEE、渡邊晶子（FM AICHI パーソナリティ）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

特別番組に関する最新情報は、FM AICHI公式サイト内の以下のリンクをご確認ください。

https://fma.co.jp/f/infoent/?id=alfee202606

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。

https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260628030000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260628030000) (https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260628030000)

※radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取可能です。

※この日放送予定の『「坂崎さんの番組」という番組』は、予定を変更して、28:05～29:00に放送致します。なお、この日の「MUSIC TOURIST」「オズワルドのひげこんぶ」は、放送を休止致します。