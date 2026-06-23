【名古屋グルメ】「赤から鍋」×えびせんべいがコラボ！愛知のえびせんべいメーカー スギ製菓から「赤から海鮮せんべい」7月1日（水）発売

スギ製菓株式会社

海鮮せんべいの製造販売を手掛けるスギ製菓株式会社（本社：愛知県碧南市、代表取締役社長：杉浦敏夫）は、名古屋の人気グルメ「赤から」とコラボレーションした新商品「赤から海鮮せんべい」を、2026年7月1日（水）より直売店 えびせん家族全店、愛知県内コンビニや東海エリアのSA・PA等で発売いたします。本商品は、赤から鍋の定番「辛さレベル3番」の味噌と唐辛子のコクに、同社が培った海鮮の旨味を融合させた、やみつきになる堅め食感の旨辛海鮮せんべいです。日常のおやつや、名古屋みやげとしてお楽しみください。

スギ製菓公式HP：https://www.sugiseika.co.jp

スギ製菓公式Instagram：https://www.instagram.com/sugi.official_/

えびせん家族公式Instagram：https://www.instagram.com/ebisen_kazoku/

商品特長

赤から鍋×えびせんべい、愛知の名物 夢のコラボ誕生

「赤から海鮮せんべい」は、赤から鍋の象徴である味噌・唐辛子の深みあるコクに、海鮮の豊かな旨味を組み合わせた、やみつき系のコク旨煎餅。

2003年に名古屋で誕生し、現在は全国に約150店舗以上を展開する人気鍋チェーン「赤から」。その定番メニュー「辛さレベル3番」の再現を目指し開発した商品です。赤からならではのコクのある辛さと、スギ製菓が長年培ってきた海鮮の旨味が絶妙に調和する、こだわりの逸品です。

スギ製菓のせんべいならではの堅めの食感・しっかりとした噛み応えも、この商品の大きな魅力のひとつ。噛めば噛むほど旨味がじんわりと広がり、コク深い味わいをより一層お楽しみいただけます。

日常のおやつから名古屋みやげまで！幅広いシーンで楽しめる商品仕様

パッケージには「赤から鍋」のロゴを前面に大きく配置し、一目でわかるインパクトのあるデザインに仕上げました。手に取った瞬間から「赤からの味」を期待していただける、存在感あるビジュアルです。

かさばらない個包装タイプなので、名古屋みやげとして渡しやすく、購入しやすいのも嬉しいポイント。愛知のお土産として、幅広いシーンでご活用いただけます。

また、甘辛のやみつきになる味は、宅飲みや新幹線帰りのビールのおつまみにも相性抜群。手軽に持ち運べる個包装だから、おうち時間のお供にも、日常のおつまみにもぴったりです。

商品誕生の背景

名古屋の人気鍋料理「赤から」は、味噌と唐辛子のコク深い辛さで多くのファンを持つ、愛知を代表するグルメのひとつです。コラボのきっかけは、「赤から」の大ファンであるスギ製菓の営業社員の一言でした。「赤から鍋に海鮮の具材を入れると美味しい。だったら、えびせんべいにしたら絶対に美味しいはず」--そんな確信から生まれたアプローチが、今回のコラボレーション実現へとつながりました。

スギ製菓は年間1億枚以上のえびせんべいを製造する、愛知県碧南市が誇るえびせんべいメーカー。今回のコラボレーションを通じて、「赤から」ファンをはじめ、えびせんべいに馴染みのなかったお客様にも、「海鮮せんべいってこんなに美味しいんだ」と感じていただけるよう、スギ製菓の技術と情熱を注いだ逸品です。

えびせんべい製造の様子【開発者のコメント】

愛知県民なら一度は耳にする「赤から鍋」。開発担当者自身も大好きな鍋だったからこそ、赤からの味の再現性には特別なこだわりを持って取り組みました。

開発にあたっては、赤から鍋の特徴であるタレをベースに試作を重ねましたが、鍋のタレをそのまま使用すると、せんべいを焼く工程で焦げが生じやすいという課題に直面しました。

「辛い中に尾を引くような旨味と甘み」という赤からならではの味わいを損なわず、焦げずに仕上げるため、調味料のバランスを何度も調整。試作回数70回以上を重ねた末に完成した、こだわりの逸品です。

商品概要

【価格】 259円(税込) 参考上代

【内容量】2枚×2袋

【賞味期限】120日

【販売先】えびせん家族 全店・通販

東海エリアSA・PA

愛知県内コンビニ・観光土産店 ほか

【発売元】スギ製菓株式会社

■会社概要

会社名：スギ製菓株式会社

所在地：愛知県碧南市大浜上町3丁目85番地1

設 立：1982年9月

資本金：2,000万円

代表取締役社長：杉浦 敏夫

ＵＲＬ：https://www.sugiseika.co.jp

スギ製菓 本社外観

<事業内容>

●菓子の製造・販売（海鮮せんべい、チョコレート菓子等）

●全国の観光土産店・専門店等にオリジナルせんべいの卸売

●量販店・海外へスギ製菓ブランド商品の卸売

●地域密着型直売店「えびせん家族」を展開

●「えびせん家族」の通信販売事業 ＵＲＬ： https://www.ebisen.com/