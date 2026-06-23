【地域資源を素材に】企業CSRが子どもたちの体験につながる「ホタテ貝の歯ブラシ」

合同会社MintAnd

合同会社MintAndは、年間約20万トンが産業廃棄物として発生するホタテ貝殻を素材にした歯ブラシをノベルティ等として導入し、売上一部を子どもたちの環境体験学習と連動させることで、社会との関わりを通じた子どもたちの自己肯定感と成長を支援する「キーストーン活動」を本格始動します。

年間20万トンのホタテ貝殻｜活用しきれていない地域資源

国内のホタテ漁業では、年間約20万トンの貝殻が発生します。

肥料・土壌改良材として一部地域で活用されている例はありますが、処理しきれず産業廃棄物として廃棄されているのが現状です。

地域資源として製品へ

MintAndはこの貝殻を地域資源と捉え、樹脂の開発や歯ブラシなど製品の開発・販売を展開してきました。2025年6月の販売開始以降、クラウドファンディングやメディア各種で反響を得ています。

この歯ブラシを起点に、地域・企業・子どもたちをつなぐ次のフェーズへ--それが今回始動する「キーストーン活動」です。

青森県内のホタテ貝集積所2025年に発売した「ホタテ印の歯ブラシ」

キーストーン活動｜すべての子どもは社会のキーストーン種

キーストーン種とは、生態系において全体のバランスを支える役割を担う特定の種のことです。ラッコがウニを捕食することで海藻林を守り、海全体の生態系を支えています。

MintAndは、この構造を社会に重ねます。

子どもたち一人ひとりも、誰かにとってかけがえのないキーストーン種です。誰一人として同じ存在はなく、誰一人としていらない存在もいません。その子がいることで、誰かの世界のバランスが保たれている。「すべての子どもは、誰かにとってのキーストーンだ」。この考えを核に、MintAndは海岸清掃・植樹などの環境体験学習を自社で企画・運営します。自然や社会と直接関わる体験を通じて、子どもたちが自分の存在意義を感じ、自己肯定感を育むことがこの活動の目的です。



この活動を支えるのが、企業によるプロダクトの購入です。歯ブラシをノベルティ等として導入した企業の売上の一部が、子どもたちの体験学習の運営原資となります。

他の環境配慮製品との違い

こうした仕組みは、従来の環境配慮型CSRとは構造が異なります。多くの環境配慮製品が「購入すること自体が社会貢献」として訴求されるのに対し、キーストーン活動では製品を導入した企業が体験学習イベントでの企業名掲載・各種PRへの参加を通じてブランド露出を得られます。

体験を通じて子どもたちの記憶にブランドが刻まれることで、将来のファン・顧客層の獲得にもつながります。 費用は広告費・販促費としての経費計上も可能です。

特におすすめの導入業種

代表コメント

- 地方銀行・信用金庫：子ども口座・金融教育など早期顧客獲得戦略を持つ業種。体験でのブランド接触が将来の直接顧客獲得につながります。- 水産・食品メーカー：ホタテをはじめとする海の恵みとブランドストーリーが直結。子どもが自ら選ぶ食品ブランドの認知形成に適しています。- アウトドア・スポーツブランド：環境活動との親和性が高く、自分でギアを選ぶ中高生層へのブランド体験として有効です。合同会社MintAnd 代表 牧方 咲良

目指すのは、地域の資源が意味ある価値となり、それが人と人をつなぎ、社会の循環を生み出す世界です。

すべての子どもが自分の存在意義を感じ、社会のキーストーンとして育っていく環境をつくることが、この活動の核にあります。



ぜひ、この循環を一緒につくっていただける企業の皆さんと出会いたいと思っています。

会社概要

- 設立：2025年1月25日- 所在：青森県青森市- 代表：牧方咲良- 事業内容：地域資源（ホタテ貝殻）を活用したバイオプラスチックの開発・製造・販売、キーストーン活動（キーストーン活動（子どもたちの環境体験学習の企画・運営）問い合わせ

https://mintand.co.jp/1