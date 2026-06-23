結婚式の両親ギフト平均価格は12,661円に上昇／結婚式アイテム専門店ファルベが2025年最新調査を発表

株式会社ファルベ

結婚式アイテム専門店「ファルベ」（運営：株式会社ファルベ）は、年間1万個以上の両親ギフト販売実績をもとに、2025年版「結婚式両親贈呈品市場調査」を実施しました。

その結果、プレゼント1つあたりの平均価格は12,661円となり、前回2022年の調査の11,788円から873円上昇。物価高が続く中でも、結婚式という人生の節目においては「感謝を伝える贈り物」への投資意欲が高まっていることがわかりました。

また、両親ギフトの平均注文時期は結婚式の29.1日前となり、多くの新郎新婦が挙式1か月前を目安に準備している実態も明らかになりました。

調査結果１. 両親ギフトの平均価格は12,661円

- 平均価格：12,661円- 前回調査：11,788円 873円アップ- 上昇率：約7.4％

昨今の物価上昇の影響を受けながらも、結婚式における両親への感謝ギフトは価格を抑える傾向ではなく、むしろ価値や特別感を重視する傾向が見られました。

調査結果２. 両親ギフトは結婚式の約30日前に注文

- 平均注文時期：29.1日前 （2022年調査：27.7日前）- 約1か月前の準備が一般的

今回の調査では、両親ギフトの平均注文時期は結婚式の29.1日前という結果になりました。

結婚式準備は招待状や席次表、引出物など多岐にわたりますが、両親ギフトについても挙式約1か月前には準備を始めるカップルが多いことがわかります。

近年では「花束贈呈の代わりに贈るもの」ではなく、結婚式で両親へ感謝を伝えるための定番アイテムとして認識されるようになってきました。

実際にファルベでも、子育て感謝状や名入れギフト、記念時計などを中心に年間1万個以上のご注文をいただいており、両親ギフトは結婚式準備における欠かせないアイテムのひとつとして定着していることがうかがえます。

また、写真やメッセージを入れるオーダーメイド商品を選ぶケースも増えていることから、直前ではなく余裕を持って準備する傾向が見られます。

その他の調査内容はこちら :https://www.farbeco.jp/c/ct172/paretnsgift_articles/paretnsgift_ranking

関連データ｜2026年の両親ギフト最新トレンド

ファルベでは、毎年多くの両親ギフトのご注文をいただいており、2026年現在は「感動」だけでなく「実用性」を兼ね備えたギフトへの需要が高まっています。

従来から人気の子育て感謝状や感謝状付き時計に加え、「贈った後も楽しめる」「日常で使ってもらえる」アイテムを選ぶ新郎新婦が増えているのが特徴です。

トレンド１. お酒ギフトの需要が拡大

近年伸びているのが、お酒好きのご両親へ贈る名入れ酒やオリジナルラベル酒などの「お酒ギフト」です。感謝状や記念品として飾るだけでなく、家族で味わう時間そのものをプレゼントできることから人気が高まっています。

また、名前やメッセージを入れられるオーダーメイド仕様も支持されており、「感謝を伝える記念品」と「実際に楽しめるギフト」の両立が評価されています。

▼お酒ギフト特集

https://www.farbeco.jp/p/search?tag=osake

トレンド２. 飾りやすい“コンパクトギフト”が人気

もうひとつの傾向として、自宅に飾りやすいコンパクトサイズの両親ギフトへの需要が増えています。

以前は大型の記念品や花束が中心でしたが、近年は住環境の変化やインテリア志向の高まりから、「場所を取らず飾りやすい」「普段の暮らしになじむ」ギフトが選ばれるようになっています。

特に写真や感謝のメッセージをコンパクトにまとめたアイテムは、リビングや玄関などにも飾りやすく、結婚式後も長く楽しめる記念品として支持されています。

▼コンパクトな両親ギフト特集

https://www.farbeco.jp/c/ct172/parentsgiftlight

今後の展望

ファルベは1997年の創業以来、結婚式アイテムの専門店として多くの新郎新婦の結婚式準備をサポートしてまいりました。

両親ギフトにおいても、定番商品からオリジナル企画商品まで幅広く展開し、業界最大級の品ぞろえを取り揃えています。特に子育て感謝状や感謝状付き時計をはじめ、他社にはないオリジナルデザインや名入れ・写真入りのパーソナルギフトは、多くのお客様から支持をいただいています。

今後も販売実績や調査データに加え、お客様から寄せられるご相談やお問い合わせの声も分析しながら、結婚式を迎える新郎新婦やご家族が本当に求めている両親ギフトのあり方を探ってまいります。そして、感謝の気持ちをより自分らしく伝えられる商品・サービスの提案につなげていきたいと考えています。

株式会社ファルベについて

結婚式アイテムの専門店「ファルベ」は、“想いをカタチにする”をテーマに、オリジナルデザインのウェディングアイテムを企画・製作・販売しています。プロフィールブックや結婚証明書、両親贈呈ギフトなど、花嫁のこだわりを叶える商品を自社工房で一点ずつ丁寧に制作。

オンラインショップ「ファルベ（https://www.farbeco.jp/）」を中心に、全国の新郎新婦さまへお届けしています。



■コーポレートサイト

https://farbe.co.jp



■運営サイト

［結婚式アイテム通販サイト］https://www.farbeco.jp

［お祝いギフト通販サイト］https://www.farbeco.jp/c/ct713



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https://www.farbeco.jp/f/contact



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ファルベで販売中のアイテムをビジネスシーンや用途に合わせてカスタマイズすることも可能です。





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ファルベでは、知的財産権（商標権、実用新案権、意匠権等）が重要な会社財産であることを認識し、その権利の保全・確保に努めます。

https://www.farbeco.jp/f/trademark



環境に配慮した用紙の積極採用、低CO2排出のデジタル印刷機を使用など、企業のSDGsの具現化をお手伝いするご提案も行っております。



▼FARBEのSDGsへの取り組みについて

https://farbe.co.jp/sdgs