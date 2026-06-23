ピタっと吸着、ひとすべりでシワをケア「吸着式衣類スチーマー ピタスチ」発売

株式会社 シー・シー・ピー

株式会社シー・シー・ピー（東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也）は、『吸着式衣類スチーマー ピタスチ』（オープン価格）を2026年7月下旬より、家電量販店、雑貨店、ECショップ等にて順次発売いたします。

吸着式衣類スチーマー ピタスチ GM-JS57

本製品は、「スチームをあてても何度往復してもシワが伸びきらない」という従来の衣類スチーマーの課題を、吸着構造によって解決した一台です。

衣類をピタッと固定しながらスチームをあてることでひとすべりでシワを整え、さらに衣類に付着したホコリや糸くずも同時に吸引。衣類のシワのばしから表面ケアまで、一台で完結します。

■主な特長

・吸着×立体循環スチーム構造：衣類をピタッと吸着し、引っ張りながらスチームをあてる新発想

ひとすべりで効率よくシワのケアを実現

・衣類表面ケア：高温スチームで衣類を整えながら、ホコリや細かい糸くずなども同時に吸引

・大容量水タンク：270mLタンク搭載で、シャツやジャケットなど複数枚をまとめてケア

・安心設計：IPX4相当のブラシレスモーター採用に加え、上部配置フィルターでお手入れも簡単

■製品特長

１．吸着×立体循環スチームで、ひとすべりでシワのばし

「立体循環スチーム」技術で、スチームが衣類を通り抜け表から裏まで同時にアプローチ

衣類にピタッと吸着しながら強モード20g/分のスチームをあてることで生地をしっかり固定。噴射したスチームを吸引して衣類の表裏両面に循環させる“立体循環スチーム技術”により、ひとすべりでも美しく仕上がります。従来品のように何度も往復する手間がなく、予熱約30秒で素早く使い始められます。

衣類にピタッと吸着

２．シワ伸ばしだけでは終わらない、ワンランク上の衣類表面ケア

高温スチームで衣類を整えながら、表面に付着したホコリや細かい糸くずも同時に吸引。シワのばしと衣類表面ケアを本製品一台で完結します。スーツやコート、帽子など、毎日洗いにくい衣類や布製品のケアに便利で、気になるニオイ対策にも活躍します。

表面に付着したホコリや細かい糸くずも同時に吸引

３．大容量270mLタンクで、まとめてケア

270mLの大容量水タンクを搭載し、強モード約12分・弱モード約16分の連続スチームが可能。洗濯した複数枚のシャツや、ジャケット・コートなど分厚い生地で面積が大きい衣類も一度の給水でまとめてケアできます。

また、スチーム量と吸引力は2段階で調整でき、衣類の素材やシワの状態に合わせた使い分けが可能です。

大容量270mLタンク

４．吸着式構造に配慮した安全・清潔設計

スチームを吸引する構造に配慮し、IPX4相当の防水設計のブラシレスモーターを採用。集じんフィルターを本体上部に配置することで、アイロン面を触らずに済むため使用後すぐにお手入れしやすい設計としました。

集じんフィルターは本体上部に配置

当製品は、従来の衣類スチーマーでの「何度往復してもシワが伸びきらない」という不満を起点に開発しました。吸着式構造と立体循環スチーム技術により、毎日の衣類ケアにかかる手間と時間を削減し、毎日の家事に潜む「ちょっと不便」をサポートします。

■製品仕様

スチームイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/99696/table/35_1_673142d209236203233c63c23653ddb7.jpg?v=202606230151 ]

■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。

■会社概要

株式会社シー・シー・ピー

東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト：https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ：https://ccp-otasuke.jp/

《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、

豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

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