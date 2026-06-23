【Spigen】新発売！SONY Xperia 1 VIII ユーザー必見！Amazon及び楽天にて専用ケース＆ガラスフィルム発売開始！

Spigen Korea Co., Ltd.

SONY Xperia 1 VIII の発売に合わせ、Spigenからもケースとガラスフィルムを6月15日(月)より、発売を開始いたしました。

米軍MIL規格を取得した高い保護力とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたラギッド・アーマーと、指紋や汚れがつきにくくコーティングした9H強化ガラスを使用したガラスフィルムが、Xperia 1 VIII をしっかり守ります。

Amazon公式サイト :https://go.spigen.life/lvdi73Spigen楽天公式店 :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Xperia+1+VIII/?sf=1&sid=436261

注目商品

Xperia 1 VIIIラギッド・アーマー

最高水準のTPU素材を使用し、マットで滑らかな手触りと、米軍軍事規格を満たした耐久性を兼ね備えたケースです。

[素材]

TPU(熱可塑性ポリウレタン)

[カラー]

マット・ブラック

[サイズ]

16.63cm x 7.88cm x 1.44cm

[特徴]

1. 最高水準のTPU素材

変色しにくいTPU素材を使用。

指紋防止が施されているので、指紋跡が残りにくく、美しい見た目をキープします。

滑らかな質感で手に馴染み、ポケットやバッグへの出し入れもスムーズです。

2. 認められた耐衝撃性

ケースの側面および内側には、落下時の衝撃を吸収する、「XRDフォーム」素材を使用。

さらに、四隅には衝撃を吸収する「エアクッションテクノロジー」技術を採用しています。

米軍軍事規格である、MIL-STD 810H-516.8を取得するほどの、耐衝撃性を持つので、日常のどんな環境でもXperiaを守ります。

3. 計算し尽くされた設計

サイズは、16.63cm x 7.88cm x 1.44cmで、カメラ部分より1.5mm、画面部分より1.6mm高く設計しているので、デバイスの液晶やカメラのレンズをしっかり守ります。

4. スタイリッシュなデザイン

モダンでスリムなデザインなので、日常でも、特別なタイミングでも、どんなシーンにもぴったりです。スマートな佇まいを演出します。

詳細を見る :http://go.spigen.life/ou0slz

Xperia 1 VIIIアライン・マスター

ガイド枠付きで簡単に貼り付けられ、圧倒的な保護力を持ち、画面の美しさをそのまま保つガラスフィルムです。

[素材]

9H強化ガラス

[カラー]

クリア

[対応機種]

Xperia 1 VIII / VII / VI

[特徴]

1. 簡単貼り付け

ガイド枠が付いているので、位置を合わせるのも簡単です。

位置を合わせて、フィルムを押し出すだけなので、初心者でもスムーズに貼り付けられます。

気泡が入った場合も、付属のヘラで簡単に除去可能なので、きれいな仕上がりに。

2. 圧倒的な保護力

9H強化ガラスを使用しているので、スクラッチやキズが付きにくいのが特徴です。

日常の衝撃から、画面を徹底的に守ります。

3. 使いやすさ

ナノコーティング＆飛散防止を施しています。

ナノコーティングは指紋などが残りにくくなっているので、美しい状態をキープします。

さらに、滑らかなで自然なタッチ感も提供します。

万が一の破損時もひびが広がりにくい、飛散防止加工を施しているので、安全に使っていただけます。

詳細を見る :https://go.spigen.life/by72kw

※在庫状況により、一部商品のお届けに遅れが生じるか、または欠品となる可能性がございます。予めご了承ください。

Spigenとは ..

＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。

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