負荷なく営業活動を可視化し、全員がトップ営業と同じ動きができるAI活用ノウハウのデモ動画を無料公開

オプトアップ株式会社

事業拡大を目指す中堅企業を中心にコンサルティング支援をしているオプトアップ株式会社（本社：宮城県、URL：https://optup.jp/）は、売上向上の悩みを抱えている経営者・営業管理職向けに、営業負荷をかけずに営業活動状況を可視化し、全員がトップ営業マンと同じ動きができるようなAI活用ノウハウのデモ動画を無料公開しました。

■ 「全員トップ営業マンになってほしい」でも人も時間も足りない

多くの中堅・中小企業では、新たな人材の採用が難しく、ロールプレイや上司同行、OJTによるフィードバックといった従来の育成方法に十分な時間を割けない状況が続いています。一方で売上目標は下がりません。「全員がトップ営業と同じ動きができればいい」と分かっていても、それを仕組み化する手段がないまま、属人化が進んでいるのが実態です。

【トップ営業】

課題：日報や商談記録の入力が面倒。商談に集中したい

本音：いちいち入力している時間があったら、もう一件商談に行きたい

【若手・新人】

課題：トップ営業がなぜ売れているのか分からないまま商談に向かう

本音：あの人のやり方が、見えない・聞きづらい

【マネージャー】

課題：営業に入力を依頼しても定着しない。日報やステータス管理が機能していない

本音：商談の温度感が知りたいだけなのに

■ 動画で紹介するノウハウ：入力させなくても、営業の動きが見える仕組み

本動画では、営業に日報や案件ステータス入力を求めることなく、商談の温度感や進捗を自動的に可視化し、トップ営業の動きを組織全体で再現できるようにする方法を実演します。仕組みの解説に留まらず、実際の操作画面を使ったデモンストレーション形式で構成しており、「これなら自分たちにもできそう」という具体的なイメージを持ちやすい内容になっています。

【トップ営業視点】

商談中にスマホで録音するだけ。日報・議事録の作成は不要、内容は自動で記録される

【若手・新人視点】

AIでトップ営業の過去の商談・対応履歴を検索。「どう動けばいいか」がすぐ分かる

【マネージャー視点】

AIダッシュボードで商談の温度感や進捗を一覧管理。入力を依頼しなくても状況が分かり、必要に応じてアドバイスもできる

■ こんな企業・担当者に向けた動画です

- 採用がすぐにできず、育成にもロールプレイやOJTのための十分な時間を割けない企業- 日報やステータス管理を営業に依頼しても定着せず、形骸化している企業- 全員がトップ営業と同じ動きができる状態を目指したい経営者・営業部長・営業本部長

■ 動画視聴はこちら

https://optup.jp/form_ai

本件に関するお問い合わせ

https://optup.jp/contact

会社概要

会社名：オプトアップ株式会社（OptUp, Inc.）

URL：https://optup.jp/

ビジョン：想いを持つ人や組織の挑戦を後押しし、想いを形にする

事業内容：戦略コンサルティング、DXコンサルティング