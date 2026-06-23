創業20周年のMASATOMI、震災復興のまち・宮城県東松島市の小学校でSDGs出前授業を実施　ー「捨てない選択が地球を救う！」

株式会社MASATOMI赤井南小学校で開催したSDGs出前授業では、SDGsゴール12「つくる責任つかう責任」とゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」を子どもたちと一緒に学びました

中古スマートフォン・タブレットの買取・販売を手がける株式会社MASATOMI（本社：香川県高松市、代表取締役：植松隆男、以下「MASATOMI」）は、2026年6月8日（月）、宮城県東松島市の矢本西小学校・赤井南小学校の2校にて、SDGs出前授業「捨てない選択が地球を救う！～使わなくなったスマホにも、まだ旅がある～」を実施しました。本授業は、国立大学法人東北大学大学院国際文化研究科およびSDGs未来都市の東松島市が主催する産学官連携プログラムの一環として行われ、小学4年生合わせて95名が参加しました。

MASATOMIは2006年の創業以来、「不要になったものに再び価値を」を信条に、中古スマートフォン・タブレットの買取・販売を通じて資源循環型社会の実現に取り組んでまいりました。年間15万台以上の中古端末を取り扱い、国内のみならずドバイ（UAE・アラブ首長国連邦）の拠点を通じて世界各国へリユース端末を届けています。

創業20周年を迎えた本年、「事業そのものが体現してきたSDGsの価値を、次世代を担う子どもたちに直接伝えたい」という思いから、東北大学大学院国際文化研究科劉庭秀研究室と東松島市が2019年から継続実施している「SDGs出前授業」プログラムへの参画を決定いたしました。

本プログラムは、東日本大震災の被災地である東松島市の小学校を対象に、大学・自治体・民間企業が連携して実施する体験型授業です。震災を乗り越え復興を遂げたまちの子どもたちに「限られた資源を大切に使い続ける」というメッセージを届ける、社会的意義の大きい取り組みです。本年度は市内7つの小学校から約275人の児童が参加予定で、MASATOMIはその初日となる6月8日の2校を担当いたしました。

リユース・リサイクルの大切さを、紙芝居形式で体験型授業をおこなう、MASATOMIの社員と子どもたちの様子■授業内容 ー「スマホ君の旅」を全員で体験

授業は、おうちの引き出しで眠っていた「スマホ君」を主人公にした紙芝居形式のストーリーテリングで展開。「1. 捨てられそうなスマホ君」、「2. きれいにして次の人へ（リユース）」、「3. 世界へ旅立つ（パートナーシップ）」、「4. 最後は資源として生まれ変わる（リサイクル）」という四つの章立てで、中古端末が辿る“第二の人生”を物語として伝えました。

実物のプリント配線板を手に取りながら、3択クイズを通じて、「都市鉱山」を学ぶ子どもたちの様子■実物のプリント配線板で学ぶ「都市鉱山」

スマートフォンを分解すると現れるプリント配線板の実物を間近で観察し、「この中にどんなお宝が隠れているのか」をクイズ形式で考察。スマートフォンには、金・銀・銅やレアメタルといった貴重な金属が含まれており、使わなくなった端末を集めれば貴重な資源となる「都市鉱山」の考え方を学びました。基板を間近に見て「キラキラしてる！」「金色がある！」と声をあげる場面が随所にみられ、「都市鉱山」という言葉を初めて知った子どもたちが熱心に聞き入る姿が印象的でした。

■登壇者のコメント

株式会社MASATOMI 東京営業所長 長田美穂子

子どもたちのまっすぐな反応に、私たち自身が日々の仕事の意味をあらためて教えられた一日でした。『おうちのスマホ、家族に聞いてみる！』という声をたくさんいただき、この授業が各ご家庭で資源循環について考えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

■代表者のコメント

株式会社MASATONI 代表取締役 植松隆男

創業20周年という節目に、震災から復興を遂げた東松島市の子どもたちへ、私たちの事業の核である『不要になったものに再び価値を』という思いを直接届けられたことを、心より光栄に思います。今後も本業を通じた循環型社会への貢献と、次世代への教育活動を両輪で続けてまいります。

■今後の展開

MASATOMIは本授業を一過性の取り組みにとどまらず、産学官連携による次世代へのSDGs教育を継続的に支援してまいります。また、本業である中古端末のリユース・リサイクル事業を通じて、SDGsゴール12「つくる責任つかう責任」／ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」の達成と循環型社会の実現に貢献してまいります。

【株式会社MASATOMIについて】

会社名：株式会社MASATOMI

代表者：代表取締役：植松隆男

創 業：2006年2月1日

所在地：〒760-0078香川県高松市今里町2-9-8

事業内容：中古スマートフォン・タブレット等の買取・販売

URL: https://masatomipla.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MASATOMI 東京営業所

担当：長田（東京営業所長）

TEL： 03-6659-4715

MAIL: osada@masatomipla.com