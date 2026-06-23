ローデ・シュワルツ、未来の戦場に向けた指向性・超安全通信システム「NEMACS」を発表

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

「ILA Berlin 2026」で初公開されたローデ・シュワルツの新しい指向性マルチリンク・コンバットクラウド・ソリューション「NEMACS」は、あらゆる領域での有人・無人機連携（MUM-T）に、安全かつ大容量の接続環境を提供します。

ローデ・シュワルツは、「ILA Berlin 2026」にて、最新のブレイクスルーである「NEMACS」を発表しました。

ベルリン、2026年6月11日 - ローデ・シュワルツは、「ILA Berlin / ベルリン国際航空宇宙ショー 2026」にて、最新のブレイクスルーである「NEMACS（Networked Multipoint Array Communications System）」を発表しました。これは、陸・海・空・宇宙の有人・無人アセットを接続しつつ、データストリームを探知や傍受から守る、完全にネットワーク化されたマルチリンク・コンバットクラウド・ソリューションです。

自律型や無人プラットフォームが有人アセットとともに現代戦の柱となりつつある現在において、NEMACSは、彼側の苛烈なジャミング環境下でも、すべてのプラットフォームを接続し続ける超安全かつ超大容量のリンクを提供します。

強力な通信管理スイートと、Cバンド、Kuバンド、衛星通信（SATCOM）を網羅する指向性データリンク群を核とするローデ・シュワルツのNEMACSは、干渉を回避してルーティング可能で、彼側のセンサーからは不可視（低被探知性：LPD、低被傍受性：LPI）であり、陸・海・空・宇宙を通じリアルタイムのデータフローを保証する強靭なマルチリンク・メッシュを構築します。その結果、有人・無人航空機、艦艇 、地上部隊が単一障害点なしにセンサーフィードやターゲティング情報 、指示を交換できる、真のコンバットクラウドが実現します。

例えば、高烈度妨害環境である特定海路において我側の艦艇が高価値目標を発見したとします。NEMACSは高分解能レーダー映像を瞬時に近傍の戦闘機へストリーミングし、戦闘機はその映像を複数の無人航空機（UAV）からの情報と統合して目標を捕捉し、無人戦闘航空機（UCAV）と連携し攻撃を行います。これらすべてが、同一の[ステルスリンクを通じて行われます。攻撃後も中継ドローンが高速データリンクを維持し、戦闘損害評価（BDA）のために極めて鮮明な映像を航空機と艦艇の両方へ送信します。どのような電波環境であっても、より迅速な意思決定、生存性の向上、そして任務の成功をもたらします。

ローデ・シュワルツのマルチドメイン通信担当バイスプレジデント、Andreas Domannは次のように述べています。「ILA 2026でのNEMACSの発表は、現在および将来の軍隊に対し、接続対象のプラットフォームと同様に俊敏かつ強靭な通信基盤を提供するという我々の決意を示すものです。高指向性技術と柔軟なマルチドメイン・アーキテクチャを融合させることで、電磁波環境が攻撃にさらされている時であっても、指揮官がより迅速かつ正確な意思決定を行えるよう支援します」

さらに同氏はこう続けます。「作戦環境において、有人・無人機の連携はもはや選択肢ではなく不可欠なものです。ローデ・シュワルツのソリューションは、最も攻撃的な電磁戦環境下でもデータリンクが維持されるという確信をもたらし、アセット間の連携を保ち、任務を計画通りに遂行することを可能にします」

ILA 2026期間中、ホールD・ブース390のローデ・シュワルツのブースにて、デモンストレーションおよび詳細なブリーフィングを行っています。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

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