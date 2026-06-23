グレーター・マンチェスター警察、留置施設での身体検査向けにRohde & Schwarzのセキュリティスキャナーを導入

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ロングサイト留置施設では、ストリップサーチ（衣服を脱がせて行う身体検査）の実施を減らすことを目的として、Rohde & SchwarzのQPS201セキュリティスキャナーを導入します。ロングサイトは、高解像度ミリ波技術を採用したセキュリティスキャナーを導入するイングランド初の留置施設となります。このシステムは、業務効率の向上、検査手順の強化、そして継続的な改善を支援し、特に女性や少女への対応改善に貢献します。

QPS201は、被収容者が禁止物品を隠し持っていないか確認するための追加スクリーニング手段として使用されます。

QPS201は、被収容者が武器、薬物、その他の禁止物品を隠し持っていないかを確認するための追加スクリーニング手段として使用されます。非接触型のスキャン方式を採用しており、安全かつ迅速で、プライバシー保護にも配慮されています。被検査者の画像を生成する代わりに、システムは標準化されたデジタルアバター上に潜在的な脅威を表示します。ミリ波技術により、衣服の下に隠された金属および非金属の物体、さらには液体や粉末も検出できます。ミリ波は衣服を透過する一方で皮膚で反射されるため、人体組織に害を及ぼすことはありません。また、自動画像解析機能により、ボタンやファスナーなどの日常的な物品と潜在的な脅威を識別することができます

このターゲットを絞ったアプローチにより、より侵襲的な身体検査の必要性を低減し、被収容者の尊厳を守るとともに、留置施設職員の安全向上にも貢献します。高度な検知技術、自動解析機能、プライバシーに配慮したスクリーニングを組み合わせたR&S QPS201は、より効率的かつ尊重ある留置施設内の検査手順を実現します。

矯正施設向けセキュリティスクリーニングソリューションの詳細はこちら：https://www.rohde-schwarz.com/solutions/security/security-screening/correctional-facility-security/correctional-facility-security-solutions_257147.html

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【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

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〒141-0033

東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー20階

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

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